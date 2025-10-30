La sincera advertencia de Mauricio Pellegrino al plantel de Lanús tras clasificar a la final de la Sudamericana "Esta noche festejamos, pero luego..."

Mauricio Pellegrino expresó su felicidad por meter a Lanús en la definición del certamen, pero también les dejó un claro aviso a sus jugadores de cara a lo que viene.

El Flaco Pellegrino dejó un claro mensaje para los jugadores de Lanús tras meterse en la final de la Sudamericana.

Silbando por lo bajo, Mauricio Pellegrino volvió a meter a Lanús en una instancia decisiva y está a un partido de quedar en los libros de historia del club. Tras el triunfazo 1-0 ante Universidad de Chile en la Fortaleza, el Granate clasificó a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro, y el DT expresó su felicidad en conferencia de prensa.

"Fue una noche hermosa. Desde el recibimiento al micro en la plaza. Me hicieron pasar una noche que voy a recordar siempre. Es una fiesta para todo el club. A la gente le cuesta mucho venir a la cancha, pagar la entrada... Queremos seguir y superarnos", afirmó, visiblemente conmovido por la hazaña.

La advertencia de Mauricio Pellegrino a los jugadores de Lanús tras la clasificación a la final Esta inmensa alegría del mundo Lanús llega justo antes del clásico ante Banfield, a quien visitará el próximo lunes desde las 21:30 en el Florencio Sola por la fecha 15 del Clausura. En ese contexto, el Flaco se puso serio y advirtió: "Hay que festejar esta noche, saborear la victoria y luego tenemos un clásico que va a ser muy difícil".

"Queremos terminar lo más arriba posible en el torneo local, se viene el clásico y más adelante los playoffs. Luego pensaremos en la final", explicó luego el técnico del Granate. La final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro se jugará el sábado 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en Paraguay, en horario a confirmar.