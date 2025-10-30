Los despiadados memes de la clasificación de Lanús a la final de la Sudamericana y la eliminación de la U. de Chile

Lanús se quedó con una serie caliente y electrizante ante Universidad de Chile y, tras el 1-0 en la Fortaleza (3-2 global), se clasificó a la final de la Copa Sudamericana . Y claro, las redes no tardaron en llenarse de memes de todo tipo.

El triunfo del Granate en la Fortaleza generó un gran revuelo entre los usuarios de X, con varios focos que se llevaron la principal atención: desde el festejo de los hinchas de Independiente por la descalificación en cuartos luego de los incidentes con los trasandinos a la alegría de los simpatizantes de Colo Colo que festejaron la eliminación de su eterno rival. Además de todo eso, también hubo algunas gastadas de la cuenta oficial de Lanús contra el conjunto Azul.