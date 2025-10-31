La picante advertencia del DT de Palmeiras a Flamengo de cara a la final de la Copa Libertadores: "En el fútbol, no se trata de..."

Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, le dejó una tajante advertencia a Filipe Luís y todo el Mengao pensando en la gran final del 29 de noviembre en Lima.

La picante advertencia de Abel Ferreira, DT de Palmeiras, a Flamengo de cara a la final de la Copa Libertadores.

Palmeiras logró la épica remontada y jugará la final de la Copa Libertadores frente al Flamengo el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Tras estar 0-3 abajo en la serie, el equipo de Abel Ferreira jugó un gran partido ante su público en el Allianz Parque y comenzó ganando 2-0 gracias a los goles de Ramón Sosa y Bruno Fucks. En el complemento, el Verdao siguió arrasando al elenco ecuatoriano y logró concretar la histórica remontada gracias a un doblete de Raphael Veiga en los últimos 20 minutos del encuentro.

La advertencia de Abel Ferreira a Filipe Luís y Flamengo Ahora, en busca de conquistar su cuarta Copa Libertadores, Palmeiras tendrá que vencer al Mengao de Filipe Luís, quien eliminó a Racing en una serie muy disputada y que se definió por el gol en contra de Marcos Rojo en el Maracaná. De cara a lo que será el partido por la Gloria Eterna, el DT del elenco paulista habló en conferencia de prensa tras la clasificación y llenó de elogios a su rival de turno.

“Es un gran rival y espero que sea una gran final. Flamengo llegó hasta aquí gracias a su calidad, organización y estructura. Es uno de nuestros rivales y somos dos equipos muy competitivos”, sentenció.