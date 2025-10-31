El DT de Liga de Quito acusó a Abel Ferreira de "no respetarlo" y apuntó contra Palmeiras tras el 0-4: "Parece un..."

Tiago Nunes, entrenador de Liga de Quito, elevó una fuerte acusación contra el técnico de Palmeiras y se quejó por el campo de juego del Allianz Parque.

La histórica remontada de Palmeiras para dar vuelta la serie ante Liga de Quito y meterse en la final de la Copa Libertadores fue algo que, si bien nadie descartaba, en la previa parecía una misión imposible. Y más por cómo se terminó resolviendo el partido, ya que el Verdao ni siquiera necesitó de los penales y terminó pasando por el aplastante 4-0 en el Allianz Parque.

El equipo ecuatoriano quedó en las puertas de llegar al partido decisivo y el entrenador Tiago Nunes se lamentó por eso en conferencia de prensa. Sin embargo, lo más llamativo de todo fueron sus duras palabras al referirse a Abel Ferreira, DT de los brasileños, remontándose al duelo de ida en la altura.

La picante conferencia de Tiago Nunes luego de la remontada de Palmeiras a LDU “En el primer partido, Palmeiras estaba muy confiado. El técnico Abel hablaba del número 33, del jugador que marcó el gol, y no sabía los nombres de los chicos. Así que estamos seguros de que Palmeiras no nos respetó como debía en el primer partido, y conseguimos una victoria justa por 3-0. En el partido de vuelta, nos superaron”, apuntó en primera instancia el técnico de los Albos.

Más allá de esa picante declaración contra Ferreira, el técnico de LDU también elevó quejas contra el campo de juego del estadio de Palmeiras, con una ácida sentencia al respecto. "Jugamos en una cancha a la que no estamos acostumbrados, el césped sintético parece patio de colegio. Es muy rápido, el balón está siempre en juego", expuso.