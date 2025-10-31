El bombazo del presidente de la CBF sobre la final de la Libertadores entre Flamengo y Palmeiras: "Si los clubes están interesados, podemos..."

Samir Xaud, presidente de la CBF, lanzó una tremenda noticia sobre la final del certamen continental que definirán el Verdao y el Mengao el 29 de noviembre.

Todo está definido para la gran final de la Copa Libertadores 2025. Luego de la sufrida clasificación del Flamengo frente a Racing, el pasado jueves por la noche, el Palmeiras de Abel Ferreira logró la épica y revertió un 0-3 ante Liga de Quito para meterse en la gran definición del certamen continental que se jugará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Esta será la quinta vez en los últimos 6 años que una final de la Copa Libertadores la disputen dos equipo brasileños. Incluso, Palmeiras y Flamengo ya definieron al campeón en el 2021 y la balanza se inclinó a favor del Verdao, quien se impuso por 2-1 en el tiempo extra en el Estadio Centenario de Uruguay.

El bombazo del presidente de la CBF sobre la final de la Libertadores entre Flamengo y Palmeiras Tras la clasificación del elenco paulista a la final, todos los periodistas en el Allianz Parque comenzaron a hacerle preguntas a Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), sobre la posibilidad de que la definición no se juegue en Lima y se dispute en alguna ciudad de Brasil.

“El diálogo es constante; es la base de nuestra gestión. Si beneficia a los clubes, la CBF lo apoyará y procuraremos hacerlo de la mejor manera posible. Las ciudades (Brasilia y Belém) expresaron sus opiniones por iniciativa propia; no hubo conversación previa con la CBF. Depende de ellos (Palmeiras y Flamengo). La CBF estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil”, sentenció en diálogo con Lance.