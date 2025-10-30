El audio del VAR en la polémica expulsión del jugador de Flamengo por un golpe a Rojo: por qué no intervino

En Racing-Flamengo, el árbitro Piero Maza le mostró la roja a Gonzalo Plata a instancias de su juez de línea y no le sugirieron revisar la jugada en los monitores. El motivo.

En el duelo de anoche entre Racing y Flamengo, hubo una gran polémica por la expulsión de Gonzalo Plata en el segundo tiempo por un golpe a Marcos Rojo. Piero Maza, que no vio la jugada en vivo, le mostró la roja al extremo ecuatoriano a instancias de su juez de línea, Claudio Urrutia, y sin acudir al VAR.

Este jueves, se publicaron los audios del videoarbitraje (que estaba a cargo de Juan Lara) de esta controvertida incidencia: "Al minuto 55, luego de un choque casual en el campo, un jugador de casaca roja y negra queda en el piso. Inmediatamente se acerca un jugador de casaca celeste, momento en el cual el jugador de casaca roja y negra golpea con el puño en los genitales del adversario, lo que se configura como conducta violenta", comienza a relatar la voz en off.

El audio del VAR en la expulsión de Gonzalo Plata El audio del VAR en la expulsión de Gonzalo Plata Luego, el video procede a mostrar lo que sucedió en el encuentro y el diálogo que mantuvieron entre si los integrantes del cuerpo arbitral luego de que el réferi chileno echara al hombre del Mengao. "Mira, Lara. El jugador de Racing intenta levantarlo de la camiseta al jugador de Flamengo y el jugador de Flamengo le da un golpe de puño en los genitales", informó a la cabina el asistente Urrutia, que estaba a centímetros de ambos futbolistas al momento de producirse el encontronazo.

Tras revisar la jugada durante varios minutos, finalmente desde el VAR le dan el informe final al juez principal: "Piero, tenemos solamente una cámara lejana donde muestra que Marcos Rojo toma al jugador de la camiseta para levantarlo y él reacciona con un golpe", sentenció Lara.