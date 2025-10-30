El sentido posteo de Diego Milito tras la eliminación de Racing de la Libertadores ante Flamengo: "Lo prometo, voy a..."

Diego Milito le dedicó un mensaje a los hinchas de Racing en su cuenta de Instagram tras quedar afuera en semifinales contra Flamengo.

Racing se quedó en las puertas de llegar a la final de la Copa Libertadores por primera vez en 58 años. Sin embargo, en una serie muy pareja ante Flamengo, terminó quedando afuera en semifinales, lo que fue un durísimo mazazo para el equipo y todo el pueblo blanquiceleste, ya que veían en esta un chance inmejorable de consagrarse nuevamente.

Si bien el trabajo hecho por Gustavo Costas y el plantel fue reconocido por la mayor parte de los hinchas y hasta por la prensa y el público neutral, hubo algunas críticas, especialmente dirigidas a Diego Milito, a quien le achacaron no armar un equipo completamente a la altura, ya sea por falta de refuerzos de jerarquía o por no poder mantener jugadores clave.

El posteo de Diego Milito tras la eliminación de Racing Historia Diego Milito Este jueves por la tarde, poco más de 12 horas después de la eliminación, el presidente de la Academia se manifestó en redes sociales: "Después de masticar bronca toda la noche, acá estamos, para volver a empezar. Estoy muy orgulloso de Racing, de nuestro equipo, de nuestra gente", comienza el texto que compartió en sus historias de Instagram.

"Hoy solo queda agradecer: a nuestros jugadores, al cuerpo técnico y a todos los empleados del club. Y, sobre todo, a los hinchas. Acompañaron y alentaron toda la Copa teniendo un comportamiento ejemplar y son, como digo siempre, lo que hace enorme a Racing", destacó el Príncipe a continuación.