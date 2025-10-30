A todo o nada: qué necesita Racing para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Tras la dolorosa eliminación ante Flamengo, a Racing le quedan dos únicos caminos para meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores.

A por todo o nada: qué necesita Racing para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Racing Club quedó eliminado de la Copa Libertadores y su futuro en la competencia internacional para el año próximo se comprometió seriamente. Tras el 0-0 ante Flamengo en Avellaneda, el equipo de Gustavo Costas perdió 1-0 en el global y las chances de jugar la edición 2026 del máximo torneo sudamericano dependen de la consagración del campeonato o empezar a depender de resultados ajenos.

Actualmente la Academia se ubica sexta en la Tabla Anual con 46 puntos, posición que lo clasifica a la Copa Sudamericana pero lo deja fuera de la Libertadores. River (52), Deportivo Riestra y Argentinos Juniors (51 cada uno) ocupan los lugares de privilegio, mientras que Platense, campeón del Torneo Apertura, y Rosario Central ya tienen su pasaje asegurado. Con solo tres fechas por disputar, Racing está obligado a sumar todo lo que le queda y esperar una combinación casi perfecta de resultados.

La Tabla Anual o ser campeón del torneo Clausura, las dos vías que tiene Racing para clasificar a la Libertadores 2026 El escenario es complejo: para acceder al repechaje de la Libertadores, el conjunto de Avellaneda necesita ganar sus tres compromisos y que los equipos que lo superan —Boca, River, Argentinos y Riestra— pierdan buena parte de los puntos en juego. Aun así, el panorama podría abrirse si Argentinos Juniors conquista la Copa Argentina, ya que ese título liberaría un cupo adicional en la tabla. Sin embargo, la única vía directa y que depende de sí mismo es la más exigente: consagrarse campeón del torneo Clausura.

Racing Formación La Tabla Anual o el torneo Clausura, las dos opciones de Racing para meterse en la Copa Libertadores 2026. En el campeonato local, Racing marcha noveno en la Zona A con 18 unidades, pero la paridad mantiene la ilusión viva. El equipo de Costas comparte puntaje con Argentinos, Belgrano, Tigre y Barracas, y está apenas a tres puntos del líder.

Tras un mal inicio, encadenó seis encuentros sin derrotas —cuatro victorias y solo un gol recibido— y apunta a clasificarse a los playoffs, donde comenzará una nueva historia y si logra el título podrá volver a la “Gloria eterna”.