El lamento de Facundo Cambeses tras la eliminación de Racing ante Flamengo: "Lo único que saco de positivo es que…”

El lamento de Facundo Cambeses luego de la eliminación de Racing ante Flamengo en las semis de la Copa Libertadores.

Facundo Cambeses fue sin dudas una de las grandes figuras de Racing durante la fase eliminatoria en la Copa Libertadores. El arquero, que le sacó el puesto al capitán Arias, fue importante para mantener la valla invicta en el empate sin goles frente al Flamengo. No obstante, por el 0-1 de la ida, la Academia y todo sus jugadores se quedaron a las puertas de jugar la final en Lima.

El ex arquero de Banfield tuvo dos intervenciones valisosimas durante el primer tiempo que podrían haber definido la serie en ese momento. Primero, metió un gran achique para evitar el tanto del lateral uruguayo Guillermo Varela, y unos minutos más tarde, le tapó con la cara un mano a mano de De Arrascaeta.

Tras el final del partido, una de las figuras de la llave habló en zona mixta y allí no pudo ocultar su tristeza por no haber conseguido el objetivo de disputar la final de la Copa Libertadores: "Dejamos todo hasta el final, morimos de pie, es lo único que puedo sacar de positivo. Me duele muchísimo. Estábamos muy ilusionados tanto mis compañeros como yo y toda esta gente", comenzó.

"Nos faltó el gol, ellos se lo encontraron con mucha fortuna en la ida. A nosotros no nos quedó ninguna como esa. Intentamos hasta el último minuto, pero esto es fútbol y hay que seguir", agregó Facundo Cambeses.