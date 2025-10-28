La advertencia del representante de Facundo Cambeses que encendió las alarmas en Racing: "En diciembre va a..."

Facundo Cambeses se convirtió en una pieza clave de Racing, lo que llamó la atención de Scaloni para la Selección, pero al parecer también de otros clubes.

Desde que asumió la titularidad hace un mes y medio, ganándole el puesto a un ídolo moderno del club como Gabriel Arias, Facundo Cambeses se convirtió en una de las piezas clave del Racing de Gustavo Costas. En los 9 partidos que atajó desde entonces, mantuvo 7 vallas invictas y recibió apenas 2 goles, siendo fundamental para conseguir muchos triunfos.

Una semana atrás, fue la figura de la Academia en la derrota por 1-0 ante Flamengo, en el que fue el principal responsable de que el resultado no fuera más abultado y haya esperanzas para la revancha. De hecho, sus grandes actuaciones bajo los tres palos le hicieron ganarse, además del cariño de los hinchas, que Lionel Scaloni lo convocara a la Selección argentina para la doble fecha de amistosos de septiembre, en la que tuvo su debut internacional en el 6-0 sobre Puerto Rico.

La advertencia del representante de Facundo Cambeses La advertencia del representante de Facundo Cambeses Pero, al parecer, no solo llamó la atención del seleccionador nacional, sino también de otros equipos. Así lo dio a entender su manager, Juan Cruz Oller, este lunes en diálogo con Flavio Azzaro por AZZ Stream. El periodista, reconocido fanático blanquiceleste, lo "presionó" en broma diciéndole: "Cambeses se queda por 50 años".

"Es difícil", advirtió el representante, borrándole automáticamente la sonrisa de la cara al conductor. "Creo que va a tener una oferta importante en diciembre", agregó a continuación, sin aclarar ni el equipo que estaría interesado en el arquero de 28 años oriundo de Longchamps ni tampoco la liga de origen.