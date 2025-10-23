El optimismo de Facundo Cambeses, figura en la derrota de Racing, de cara a la revancha ante Flamengo: "Que confíen porque nos vamos a.."
Facundo Cambeses, la gran estrella de la noche en Río de Janeiro, palpitó el partido de vuelta ante el Mengao y les dejó un mensaje a los hinchas.
Racing cayó por 1-0 ante Flamengo en el Maracaná con un gol en contra de Marcos Rojo a los 87 minutos tras un remate de Jorge Carrascal que se iba afuera. En un partido que tuvo como gran figura a Facundo Cambeses (atajó 5 pelotas claves), la Academia de Gustavo Costas no pudo resistir los embates del Mengao y terminó cayendo por la mínima en un encuentro que parecía terminar 0-0.
No obstante, de cara a lo que será la revancha del próximo miércoles a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, el vigente campeón de la Recopa Sudamericana sigue con vida y buscará dar vuelta la serie para llegar a Lima y disputar una nueva final de Copa Libertadores en su historia.
La bronca de Cambeses por la derrota de Racing ante Flamengo
Tras el final del partido, Facundo Cambeses habló con los medios presentes y analizó, con un poco de bronca, la caída de la Academia en el Maracaná: "Nos vamos con bronca porque más allá de que ellos tuvieron algunas situaciones, el partido ya estaba cerrado. Se encontraron con ese gol con muchísima fortuna, pero es fútbol y hay que aceptarla”, sentenció.
“Tuvieron fortuna en el gol, me voy con bronca por eso. Pero orgulloso de mis compañeros. Sabíamos que iba a ser una guerra porque son finales. El equipo tiene carácter” añadió.
El mensaje para los hinchas de Racing y la confianza de cara a la revancha
Por último, Cambeses le dejó un mensaje a todos los hinchas de Racing que viajaron a Río de Janeiro a apoyar al equipo y también se mostró confiado de cara a la vuelta del próximo miércoles en Avellaneda: “A la gente que vino hasta acá les dijo gracias. Dejan todos, vienen un día de semana con lo costoso que es... No les voy a pedir que vayan porque lo van a hacer, son pasionales. Pero sí que confíen porque nos vamos a tirar de cabeza", lanzó. Y agregó: “En Avellaneda, lo vamos a dar vuelta porque con el apoyo de ellos, nosotros nos hacemos muy fuertes”.