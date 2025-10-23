El optimismo de Facundo Cambeses, figura en la derrota de Racing, de cara a la revancha ante Flamengo: "Que confíen porque nos vamos a.."

Facundo Cambeses, la gran estrella de la noche en Río de Janeiro, palpitó el partido de vuelta ante el Mengao y les dejó un mensaje a los hinchas.

La confianza de Facundo Cambeses, figura en la derrota de Racing, de cara a la revancha ante Flamengo

Racing cayó por 1-0 ante Flamengo en el Maracaná con un gol en contra de Marcos Rojo a los 87 minutos tras un remate de Jorge Carrascal que se iba afuera. En un partido que tuvo como gran figura a Facundo Cambeses (atajó 5 pelotas claves), la Academia de Gustavo Costas no pudo resistir los embates del Mengao y terminó cayendo por la mínima en un encuentro que parecía terminar 0-0.

No obstante, de cara a lo que será la revancha del próximo miércoles a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, el vigente campeón de la Recopa Sudamericana sigue con vida y buscará dar vuelta la serie para llegar a Lima y disputar una nueva final de Copa Libertadores en su historia.

La bronca de Cambeses por la derrota de Racing ante Flamengo Tras el final del partido, Facundo Cambeses habló con los medios presentes y analizó, con un poco de bronca, la caída de la Academia en el Maracaná: "Nos vamos con bronca porque más allá de que ellos tuvieron algunas situaciones, el partido ya estaba cerrado. Se encontraron con ese gol con muchísima fortuna, pero es fútbol y hay que aceptarla”, sentenció.

La confianza de Facundo Cambeses de cara a la revancha ante Flamengo (Créditos: Telefé) “Tuvieron fortuna en el gol, me voy con bronca por eso. Pero orgulloso de mis compañeros. Sabíamos que iba a ser una guerra porque son finales. El equipo tiene carácter” añadió.