Facundo Bagnis fue suspendido por un caso de doping: "Uno de los peores momentos de mi carrera"

El tenista argentino Facundo Bagnis fue notificado por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) por la detección de una sustancia prohibida durante un control antidopaje realizado el 18 de agosto, en la fase clasificatoria del US Open 2024.

Según el comunicado oficial, la muestra A reveló la presencia de hidroclorotiazida, un diurético que figura dentro del listado de “agentes enmascarantes” del Programa Antidopaje del Tenis .

Aunque no se trata de un componente que implique una sanción automática, el santafesino decidió aceptar voluntariamente una suspensión provisional, efectiva desde el 18 de octubre, que le impide competir o entrenar en eventos organizados por la ATP, ITF o federaciones asociadas.

A través de una carta pública, Bagnis expresó su desconcierto y remarcó su compromiso con la investigación. “La noticia me tomó completamente por sorpresa. Desde el primer momento estoy colaborando con la ITIA de manera total y transparente. Decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria para dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder”, señaló el jugador de 35 años.

En el mismo comunicado, el rosarino dejó entrever que su defensa podría centrarse en una contaminación cruzada, una de las causas más frecuentes en casos similares dentro del circuito profesional.

bagnis instagram El descargo de Facundo Bagnis en sus redes.

Un golpe inesperado

El ex número 55 del ranking ATP, actualmente 401°, atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria. Luego de regresar a las canchas tras una lesión de rodilla que casi lo llevó al retiro, el santafesino volvió a competir con buenos resultados y había alcanzado la final del ATP de Córdoba 2024.

Pese al impacto de la noticia, Bagnis reiteró su inocencia y agradeció el respaldo de su entorno más cercano: “Nunca tomaría conscientemente algo prohibido. Tengo plena confianza en que la verdad va a salir a la luz con un desenlace justo”.

Con 17 títulos en el circuito Challenger y dos finales ATP (Santiago 2021 y Córdoba 2024), el jugador confía en que su equipo médico y legal podrá aclarar el origen de la sustancia detectada.

La ITIA continúa con la investigación

Mientras tanto, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis continuará con el proceso hasta emitir una resolución definitiva. En caso de que se confirme una sanción, se computará el tiempo de suspensión ya cumplido desde octubre.

Más allá de la incertidumbre, Bagnis mantiene el apoyo de colegas y entrenadores que lo reconocen por su compromiso deportivo y social. El santafesino dirige una escuela de tenis adaptado en Armstrong y ha sido una voz crítica frente a las desigualdades del circuito profesional.

Bagnis quedó a un partido de jugar un nuevo Roland Garros. Foto: La Nación Facundo Bagnis fue notificado por la ITIA por el uso de una sustancia prohibida.

Hoy, enfrenta uno de los desafíos más difíciles de su vida deportiva, decidido a defender su nombre y los valores que lo convirtieron en un referente del tenis argentino contemporáneo.