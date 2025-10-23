La advertencia del DT de Flamengo sobre el arbitraje para la revancha ante Racing en Avellaneda: "Esperamos que..."

La advertencia del DT de Flamengo sobre el arbitraje para la revancha ante Racing en Avellaneda

A Racing se le escapó sobre el final. Cuando todo parecía que el equipo de Gustavo Costas iba a rescatar un valioso empata sin goles ante Flamengo en el Maracaná, un disparo de Jorge Carrascal en el minuto 87 y con ayuda de Marcos Rojo que desvió la pelota, le dio el 1-0 al elenco brasileño en la ida de las semis de la Copa Libertadores.

En un partido que tuvo como gran figura a Facundo Cambeses, la Academia no logró aguantar el empate en el marcador, pero la llave está más que abierta para la revancha del próximo miércoles a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.

Filipe Luis hizo un análisis del partido Tras el final del partido, Filipe Luis, entrenador del Flamengo, habló en conferencia de prensa. En primer lugar hizo un contundente análisis del partido y destacó la gran solidez defensiva de Racing: “Esperaba plenamente lo que pasó. Un rival muy difícil que eliminó a todos los equipos que tenía enfrente, una semifinal de Libertadores, y lo que hizo Racing en ese momento hizo que el primer tiempo fuera muy malo”, lanzó.

"La expectativa de que Flamengo tuviera 20 tiros a portería y hubiera puesto el 4-0 podría llevar a pensar que fue muy malo, yo no lo vi así, nuestro equipo construyó todos nuestros ataques con paciencia, dominamos muy bien y tratamos de cerrar la fuerza que tienen, que son esos balones al espacio y esos balones principalmente para su delantero, que es un jugador súper interesante", agregó.

“Viniendo de 48 horas, una cosa pedí expresamente que el partido de Palmeiras fuera el sábado para tener 4 días para este partido de Libertadores, no fueron, 48 horas, perdón, menos 72 horas de partido, entre Palmeiras, que fue un partido súper exigente mentalmente, y el partido de Libertadores. La Libertadores, hasta entonces el partido más importante del año, así que estoy orgulloso de todo el esfuerzo que hicieron mis jugadores y la victoria valió mucho la pena”, cerró.