Fuego amigo: Rojo marcó en contra el gol de la derrota de Racing y luego noqueó a Sosa de un codazo

Marcos Rojo protagonizó dos jugadas muy desafortunadas sobre el final del encuentro entre Racing y Flamengo en el Maracaná.

Se trató realmente de una jugada muy desafortunada, ya que el arquero blanquiceleste venía de defender magistralmente un mano a mano, y el rebote quedó en los pies de Jorge Carrascal. El remate del colombiano no fue bueno y, como bien se pudo observar en las cámaras que estaban detrás del arco, la pelota se iba afuera. Sin embargo, tuvo un doble desvío, primero uno leve en Santiago Sosa, y luego uno más evidente en el ex Boca, que terminó empujándola accidentalmente a la red.

Marcos Rojo marcó en contra el gol de Flamengo Marcos Rojo marcó en contra el gol de Flamengo Hubo una luz de esperanza para la Academia de que el tanto fuera anulado por un posible offside previo. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se terminó convalidando. Y para colmo, no sería la última desgracia que sufriría el equipo de Gustavo Costas en el cierre del encuentro.

Ya en tiempo de descuento, el exdefensor de la Selección argentina volvió a protagonizar una acción desgraciada. Al intentar despejar un balón aéreo, Rojo sintió que llegaba alguien por detrás suyo y puso el brazo para defender su posición, con tanta mala suerte que no se percató que era un compañero suyo, Sosa, a quien le terminó propinando un fuertísimo codazo que lo volteó.