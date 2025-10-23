Fuego amigo: Rojo marcó en contra el gol de la derrota de Racing y luego noqueó a Sosa de un codazo
Marcos Rojo protagonizó dos jugadas muy desafortunadas sobre el final del encuentro entre Racing y Flamengo en el Maracaná.
Racing estuvo muy cerca de rescatar un empate ante Flamengo en el Maracaná por la ida de semifinales de la Copa Libertadores, gracias a la impecable actuación de Facundo Cambeses bajo los tres palos. Sin embargo, se le escapó sobre el final y cayó 1-0 por un gol en contra de Marcos Rojo al minuto 88.
Se trató realmente de una jugada muy desafortunada, ya que el arquero blanquiceleste venía de defender magistralmente un mano a mano, y el rebote quedó en los pies de Jorge Carrascal. El remate del colombiano no fue bueno y, como bien se pudo observar en las cámaras que estaban detrás del arco, la pelota se iba afuera. Sin embargo, tuvo un doble desvío, primero uno leve en Santiago Sosa, y luego uno más evidente en el ex Boca, que terminó empujándola accidentalmente a la red.
Marcos Rojo marcó en contra el gol de Flamengo
Hubo una luz de esperanza para la Academia de que el tanto fuera anulado por un posible offside previo. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se terminó convalidando. Y para colmo, no sería la última desgracia que sufriría el equipo de Gustavo Costas en el cierre del encuentro.
Ya en tiempo de descuento, el exdefensor de la Selección argentina volvió a protagonizar una acción desgraciada. Al intentar despejar un balón aéreo, Rojo sintió que llegaba alguien por detrás suyo y puso el brazo para defender su posición, con tanta mala suerte que no se percató que era un compañero suyo, Sosa, a quien le terminó propinando un fuertísimo codazo que lo volteó.
Marcos Rojo noqueó a Sosa de un codazo
Santi estuvo un largo rato en el suelo, agarrándose la cara del dolor, y fue atendido en el campo de juego. Tras unos minutos, fue sacado de la cancha, y luego volvió a ingresar. Fue tan fuerte el golpe, que terminó con el rostro notoriamente hinchado, especialmente en la zona del ojo y pómulo derecho. Las imágenes generaron un gran impacto entre los espectadores.