Presenta:

Deportes

|

Diego Placente

Diego Placente confirmó a los 21 convocados de Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar 2025

A 12 días del debut ante Bélgica, Diego Placente dio a conocer los nombres de los futbolistas que representarán al país en el certamen juvenil.

MDZ Deportes

Diego Placente ya tiene lista la nómina de 21 jugadores.

Diego Placente ya tiene lista la nómina de 21 jugadores.

EFE

El entrenador de la Selección argentina Sub 17, Diego Placente, dio a conocer este miércoles por la tarde los 21 jugadores que representarán a la Albiceleste en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará en Qatar desde el 3 de noviembre.

El también seleccionador de la Sub-20, siendo subcampeón el pasado domingo, presentó a los 21 jóvenes que integrarán el plantel nacional durante este Mundial Sub 17 del 2025, que iniciará el próximo lunes 3 de noviembre, día en el que debutará ante Bélgica en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone.

Te Podría Interesar

Convocados Argentina Mundial Sub 17

El equipo que más jugadores cedió fue Argentinos Juniors, con un total de cinco convocados: Thiago Yanez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski, Gastón Bouhier y Valentín Reigia.

Además, hay sólo dos futbolistas que se desempeñan en el exterior: el arquero José Castelau en el Real Madrid de España y Can Armando Güner en el Borussia Mönchengladbach de Alemania.

Los convocados para el Mundial Sub 17 de Qatar

Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Matías Satas (Boca Juniors), Mateo Martínez (Racing Club), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres de Córdoba).

Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing Club), Santiago Espíndola (River Plate), Felipe Pujol (Vélez Sarsfield), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys), Ramiro Tulián (Belgrano de Córdoba) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River Plate), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

Fuente: NA

Archivado en

Notas Relacionadas