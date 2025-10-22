Diego Placente confirmó a los 21 convocados de Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar 2025
A 12 días del debut ante Bélgica, Diego Placente dio a conocer los nombres de los futbolistas que representarán al país en el certamen juvenil.
El entrenador de la Selección argentina Sub 17, Diego Placente, dio a conocer este miércoles por la tarde los 21 jugadores que representarán a la Albiceleste en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará en Qatar desde el 3 de noviembre.
El también seleccionador de la Sub-20, siendo subcampeón el pasado domingo, presentó a los 21 jóvenes que integrarán el plantel nacional durante este Mundial Sub 17 del 2025, que iniciará el próximo lunes 3 de noviembre, día en el que debutará ante Bélgica en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone.
El equipo que más jugadores cedió fue Argentinos Juniors, con un total de cinco convocados: Thiago Yanez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski, Gastón Bouhier y Valentín Reigia.
Además, hay sólo dos futbolistas que se desempeñan en el exterior: el arquero José Castelau en el Real Madrid de España y Can Armando Güner en el Borussia Mönchengladbach de Alemania.
Los convocados para el Mundial Sub 17 de Qatar
Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).
Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Matías Satas (Boca Juniors), Mateo Martínez (Racing Club), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres de Córdoba).
Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing Club), Santiago Espíndola (River Plate), Felipe Pujol (Vélez Sarsfield), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys), Ramiro Tulián (Belgrano de Córdoba) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).
Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River Plate), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).
Fuente: NA