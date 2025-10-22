Diego Placente confirmó a los 21 convocados de Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar 2025

A 12 días del debut ante Bélgica, Diego Placente dio a conocer los nombres de los futbolistas que representarán al país en el certamen juvenil.

El entrenador de la Selección argentina Sub 17, Diego Placente, dio a conocer este miércoles por la tarde los 21 jugadores que representarán a la Albiceleste en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará en Qatar desde el 3 de noviembre.

El también seleccionador de la Sub-20, siendo subcampeón el pasado domingo, presentó a los 21 jóvenes que integrarán el plantel nacional durante este Mundial Sub 17 del 2025, que iniciará el próximo lunes 3 de noviembre, día en el que debutará ante Bélgica en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone.

Convocados Argentina Mundial Sub 17 El equipo que más jugadores cedió fue Argentinos Juniors, con un total de cinco convocados: Thiago Yanez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski, Gastón Bouhier y Valentín Reigia.

Además, hay sólo dos futbolistas que se desempeñan en el exterior: el arquero José Castelau en el Real Madrid de España y Can Armando Güner en el Borussia Mönchengladbach de Alemania.

Los convocados para el Mundial Sub 17 de Qatar Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).