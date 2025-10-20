El Kun Agüero analizó el futuro de Messi en la Selección y la renovación que está haciendo Scaloni: "Si hay algo que destacar, es..."

Sergio Agüero se refirió a la continuidad de Messi en la Albiceleste y destacó el trabajo que está haciendo Lionel Scaloni tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

Sergio Agüero ha sido uno de los futbolistas más destacados de la Selección argentina durante el Siglo XXI y uno de los últimos supervivientes de aquella gran generación que estuvo al borde de tocar el cielo con las manos entre 2014 y 2016, pero lamentablemente hilvanó 3 subcampeonatos consecutivos y se quedó con las manos vacías.

Si bien formó parte de la "vieja guardia" durante el primer tramo del ciclo de Lionel Scaloni y pudo ganar la Copa América 2021, su retiro anticipado por problemas cardíacos no le permitieron levantar todos los demás títulos que vendrían en los años posteriores. De todos modos, eso no impidió que continuara en contacto y siguiera de cerca todos los éxitos albicelestes.

El Kun Agüero habló del futuro de Messi en la Selección Messi, emocionado en su último partido oficial con la Selección en Argentina. Agüero se refirió al futuro de Messi en la Selección. EFE Uno de sus mayores honores, más allá de los logros deportivos, fue convertirse en uno de los amigos más íntimos de Lionel Messi, quien a pesar de que sigue agigantando su leyenda partido a partido con la Scaloneta, se sabe que su retiro internacional es inminente. "Creo que todos queremos que Leo juegue para siempre, ¿no? Pero dependerá de él tomar esa decisión, cuando la tome", opinó al respecto el Kun en una entrevista con Stake.

"Si hay algo que caracteriza a Argentina es su trabajo en equipo. Obviamente, si Leo está ahí, es el principal atractivo. Pero además de él, hay muchos jugadores brillantes que siempre están a la altura: Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez, Lautaro Martínez…", reconoció a continuación. Y agregó: "Cada uno aporta una contribución única y, además, una gran calidad. Pero si hay algo que destacar, es el trabajo en equipo".

El Kun destacó el trabajo de Scaloni Lionel Scaloni ya decidió 10 de los 11 nombres que saldrán a la cancha frente a Venezuela en el Monumental. ¿Cuál es la incógnita? Agüero también elogió el proceso de renovación que está llevando adelante Scaloni. @Argentina "Creo que las bases siguen siendo las mismas. Eso es muy importante, aunque algunos jugadores clave, como Di María, se hayan marchado", señaló luego al analizar el nivel actual de la Albiceleste respecto del que tuvo 3 años atrás en Qatar 2022, pensando ya en el Mundial 2026.