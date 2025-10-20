El sentido mensaje de Scaloni a los jugadores de la Sub 20 tras perder la final con Marruecos: "Estamos muy..."

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina, escribió un tierno mensajes a los jugadores comandados por Placente tras caer en la final del Mundial Sub 20

La Selección argentina cayó 2-0 ante Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20 y se quedó a las puertas de levantar el séptimo título mundial de la categoría. En un partido complicado para los chicos de Diego Placente, un doblete de Zabiri le dio la primera estrella mundial al combinado africano.

La derrota significó un golpe muy duro para los jóvenes que hicieron un torneo súblime al ganar 6 de los 7 partidos, que solamente le marquen 4 goles y terner dos premios individuales por rendimientos (Santino Barbi fue elegido como el mejor arquero y Milton Delgado como el tercer mejor jugador del torneo).

Tras el final del partido, el primero que le envió un mensaje a la Sub 20 fue Lionel Messi. El mejor jugador de todos los tiempos, que supo ganar el Mundial Sub 20 en 2005, les dedicó un alentador posteo en su cuenta de Instagram: "¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", escribió acompañado con una foto en plano detalle del escudo de la camiseta de Argentina, en la que destacan las tres estrellas, una de las cuales logró bordar el 10 en Qatar 2022.

Horas después, quien también le dedicó unas palabras a los chicos de Placente fue Lionel Scaloni. El entrenador de la Mayor agradeció por el gran torneo que llevaron a cabo los jóvenes y a su vez destacó el gran trabajo del CT durante la Copa del Mundo: "Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha…", comenzó.

"Argentina y el cuerpo técnico de la Selección Mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT , al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. ¡Vamos Argentina!", cerró el oriundo de Pujato.