El incómodo momento de Scaloni en la conferencia post 6-0 de Argentina a Puerto Rico: por qué se quedó callado

La Selección argentina cerró la fecha de amistosos goleando a un rival muy inferior, tema por el que fue consultado Lionel Scaloni tras el partido.

La Selección argentina, como se esperaba, aplastó este martes por la noche a Puerto Rico por 6-0 en el Chase Stadium. Así, cerró una nueva fecha de amistosos de preparación para el Mundial 2026 contra en equipo muy inferior y que no está a la altura de un elenco que viene de ser bicampeón de América y del mundo.

En ese sentido, se vivió un momento incómodo en la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, que no tuvo prácticamente ninguna perla hasta la pregunta del periodista Juan Balletseros: "Para el Cuerpo Técnico, este tipo de partidos, en una etapa de pruebas, ¿qué es lo que se busca generar ante un rival de esta envergadura, tan accesible?", indagó el cronista.

El incómodo momento en la conferencia de Lionel Scaloni El incómodo momento en la conferencia de Lionel Scaloni El seleccionador oriundo de Pujato, que comenzó a contestar un poco dubitativo, no llegó a hilvanar cinco palabras cuando rápidamente decidió interrumpir su respuesta al escuchar un ruido en la sala. "Están tocando la puerta...", señaló automáticamente y se quedó callado por unos largos segundos mientras pensaba su réplica

"Sirve sobre todo por la posibilidad de ver a chicos convocados por primera vez, o que no tienen muchos minutos...", retomó brevemente, hasta que volvió a frenarse, nuevamente por la misma razón. "Van a pensar que no quiere contestar", apuntó elocuentemente uno de los periodistas presentes, generando algunas risas.

"La importancia es cómo afrontás el partido, cómo lo preparás. Después poder debatir si es un rival fácil o no, pero jugar con esta camiseta siempre es importante. Yo debuté con la Selección en un partido con Libia y todavía lo tengo grabado en mi memoria. Estos partidos son válidos al final", redondeó de una vez por todas Scaloni, para dar el tema por cerrado.