¿Juega Messi? Los cambios y debuts que prepara Scaloni para el amistoso de Argentina ante Puerto Rico

Lionel Scaloni mueve el tablero para el último amistoso del año: habrá caras nuevas, posibles debuts y la incógnita de si Messi jugará desde el arranque.

Tras su doblete ante Atlanta United, Leo Messi se reintegró a la Selección argentina para duelo contra Puerto Rico.

En el cierre de la gira por Estados Unidos, la Selección argentina enfrentará a Puerto Rico en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami. Será el último amistoso del año y la oportunidad para que Lionel Scaloni vea en acción a varios futbolistas que no sumaron minutos ante Venezuela.

El entrenador de Pujato planea seis cambios respecto al equipo que venció a la Vinotinto. En defensa, Leonardo Balerdi ingresará por Marcos Senesi y compartirá zaga con Nicolás Otamendi, que reemplazará a Cuti Romero. En los laterales seguirán Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, con Dibu Martínez en el arco.

La mitad de la cancha también tendrá novedades: salen Enzo Fernández, Paredes, Lo Celso y Julián Álvarez, para que ingresen Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras que debutará con la mayor.

Tres estrenos y la duda de Messi para el amistoso ante Puerto Rico Lautaro Rivero Lionel Scaloni le daría sus primeros minutos en la Selección a Lautaro Rivero, el marcador central de River. Prensa AFA En ataque, José Manuel "Flaco" López, también de Palmeiras, será otro de los que tendrá su estreno con la camiseta de la Selección. Reemplazará a Lautaro Martínez, mientras que su compañero de ofensiva saldrá entre Lionel Messi o Nico Paz, según cómo se sienta el capitán tras su último partido en Inter Miami.

Además, Lautaro Rivero, defensor central de River, verá acción por primera vez en la mayor. Scaloni confirmó en conferencia que “el martes jugarán todos los chicos nuevos que han venido”, dejando en claro que los tres debutarán ante Puerto Rico.