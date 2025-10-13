¿Por esto Guillermo Barros Schelotto lo tenía apuntado? Su tremendo cruce verbal con Holan que nadie recordó
El fuerte cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Ariel Holan en Vélez-Central no fue el primer cortocircuito que tuvieron los técnicos entre sí.
El último sábado, tras la victoria agónica de Rosario Central sobre Vélez Sarsfield por 2-1 en el Amalfitani, se vivió un momento de tensión cuando Guillermo Barros Schelotto fue enojado a buscar a Ariel Holan para pelear y debió ser contenido por los jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos.
El Mellizo, por supuesto, habló de los sucedido en conferencia de prensa, explicó su reacción y pidió las correspondiente disculpas: "Salimos a jugar un partido con un equipo que está ahí arriba también y en el segundo tiempo se jugaron 20 minutos netos. Estaba frustrado con eso, es un problema mío y nada que ver el técnico rival. Si es necesario, le pido perdón porque fue una reacción mía contra el poco tiempo que se jugó y nada más".
Si bien todo quedó ahí, todos los medios se hicieron eco de este cruce, el cual también se viralizó en redes sociales. Sin embargo, pese a toda la repercusión que tuvo, nadie recordó que ambos entrenadores ya tenían un antecedente entre sí, y hay que remontarse a 2018, cuando Holan dirigía a Independiente y Guillermo a Boca. El elenco de Avellaneda se estaba jugando la clasificación a la Libertadores 2019 y dependía de que Huracán (con quien estaba peleando el cupo) no le ganara a los de la Ribera.
"La semana que viene, Boca se juega la clasificación a la próxima instancia de la Copa y depende del resultado de Junior. El DT de Boca debe estar preocupado porque depende de Palmeiras, que puede poner suplentes. Yo tengo la misma preocupación en Boca-Huracán", había apuntado el DT del Rojo en una rueda de prensa, dando a entender que el Xeneize podría no salir a ganar el duelo frente al Globo.
Estas palabras claramente llegaron a oídos de Barros Schelotto, que le respondió en su respectiva conferencia: "Se habló mucho en la semana sobre cómo Boca iba a jugar este partido por lo que dijo Holan. Quienes jugamos al fútbol sabemos que los jugadores siempre salen a ganar, son lo más limpio de este deporte. No me da bronca que se desconfíe, tengo claras las cosas. Salir a ganar siempre lo tenés en la sangre", lanzó, referenciando a que el por entonces estratega del Rey de Copa no fue futbolista.