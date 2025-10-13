¿Por esto Guillermo Barros Schelotto lo tenía apuntado? Su tremendo cruce verbal con Holan que nadie recordó

El fuerte cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Ariel Holan en Vélez-Central no fue el primer cortocircuito que tuvieron los técnicos entre sí.

El Mellizo, por supuesto, habló de los sucedido en conferencia de prensa, explicó su reacción y pidió las correspondiente disculpas: "Salimos a jugar un partido con un equipo que está ahí arriba también y en el segundo tiempo se jugaron 20 minutos netos. Estaba frustrado con eso, es un problema mío y nada que ver el técnico rival. Si es necesario, le pido perdón porque fue una reacción mía contra el poco tiempo que se jugó y nada más".

El fuerte cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Ariel Holan en Vélez-Central Guillermo fue a buscar a Holan luego de la derrota de Vélez ante Central: la secuencia completa. Guillermo fue a buscar a Holan luego de la derrota de Vélez ante Central: la secuencia completa. Video: SportsCenter Si bien todo quedó ahí, todos los medios se hicieron eco de este cruce, el cual también se viralizó en redes sociales. Sin embargo, pese a toda la repercusión que tuvo, nadie recordó que ambos entrenadores ya tenían un antecedente entre sí, y hay que remontarse a 2018, cuando Holan dirigía a Independiente y Guillermo a Boca. El elenco de Avellaneda se estaba jugando la clasificación a la Libertadores 2019 y dependía de que Huracán (con quien estaba peleando el cupo) no le ganara a los de la Ribera.

"La semana que viene, Boca se juega la clasificación a la próxima instancia de la Copa y depende del resultado de Junior. El DT de Boca debe estar preocupado porque depende de Palmeiras, que puede poner suplentes. Yo tengo la misma preocupación en Boca-Huracán", había apuntado el DT del Rojo en una rueda de prensa, dando a entender que el Xeneize podría no salir a ganar el duelo frente al Globo.