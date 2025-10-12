Video: Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a Holan para pelearse tras el 2-1 agónico de Central a Vélez

Luego del pitazo final en Liniers, Guillermo Barros Schelotto salió enloquecido contra el DT de Central y los propios jugadores de Vélez lo frenaron antes del encontronazo.

En un final para el infarto en el José Amalfitani, Rosario Central le ganó 2-1 a Vélez por la fecha 12 para subirse al podio de la Zona B y ser más puntero que nunca de la tabla anual, donde ya le sacó seis puntos a Boca y siete a River en la lucha por entrar en la Copa Libertadores 2026. Pero claro, siempre que juega el Fortín, los flashes apuntan a la figura de Guillermo Barros Schelotto.

El entrenador vive cada partido de una manera distinta a los demás, como si fuera el último de su vida. El Mellizo suele ser noticia por sus tremendos cruces con los árbitros, sin embargo, luego de la derrota sobre la hora frente al Canalla, apuntó contra otro objetivo: Ariel Holan.

Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a Holan en el final de Vélez-Central Tras el pitazo final de Andrés Merlos en Liniers, el entrenador de Vélez posó su mirada sobre el de Central y lo fue a buscar a paso acelerado mientras este se dirigía hacia el túnel. Justo antes de increparlo, los jugadores (entre ellos Braian Romero y Rodrigo Aliendro) y uno de los ayudantes del Fortín pararon la carrera de Guillermo y lo alejaron del conflicto antes de que comience.

El Mellizo explicó su reacción y le pidió disculpas a Holan El video quedó captado por las cámaras y se observa a un Barros Schelotto enloquecido apuntando con el dedo a Holan en forma de recriminación. Luego, en conferencia de prensa, el Mellizo explicó su reacción: "Estaba, no sé cuál es la palabra exacta... creo que frustrado. Porque salimos a jugar un partido con el equipo que está ahí arriba también y en el segundo tiempo se jugaron veinte minutos netos reloj, nada más".