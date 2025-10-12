Es viral: el lapidario gesto de Diego Placente al DT de la Sub 20 de México con el 2-0 de Argentina consumado

Diego Placente protagonizó una picante escena contra el CT de México minutos antes de que Argentina sellara el pase a semifinales del Mundial Sub 20.

La pica histórica entre Argentina y México se trasladó al Mundial Sub 20 de Chile y ambas selecciones protagonizaron un duelo muy caliente por los cuartos de final de dicho certamen. El partido culminó con una contundente victoria 2-0 de los de Diego Placente para meterse en semifinales y, sobre el cierre del match, se armó un tumulto que casi termina en escándalo.

La Albiceleste se puso en ventaja a los seis minutos de la mano de Maher Carrizo y, en el arranque del complemento, Mateo Silvetti sentenció el 2-0 final luego de una formidable corrida en la que se comió en velocidad a los defensores y definió cruzado de derecha. La frustración del elenco azteca hizo que los ánimos se caldearan a medida que el reloj se moría y la situación escaló hasta la zona de bancos, donde el DT de la Albiceleste se llevó todos los flashes.

El lapidario gesto de Diego Placente al DT de México Sub 20 Los mexicanos fueron a buscar a Silvetti, autor del segundo gol, por una acción de juego puntual y los argentinos saltaron en su defensa, por lo que se armó un fuerte disturbio. En ese momento, Placente, cansado de la mala conducta y las protestas por parte del Tricolor, tuvo un cruce de palabras con Eduardo Arce, DT rival, y le hizo un gesto que, al verlo, no hace falta explicarlo.

Diego Placente se cruzó con el DT de México Sub 20 y lo mandó a callar. Diego Placente se cruzó con el DT de México Sub 20 y lo mandó a callar. Video: Telefe El entrenador de la Selección argentina Sub 20 se llevó el dedo a la boca y lo mandó a callar sin escrúpulos. Ya con las aguas calmadas, Placente pidió la tarjeta verde para que el árbitro revisara los golpes a Silvetti y, tras el chequeo VAR, Diego Ocho se fue expulsado.

Tras el partido, el técnico de las juveniles habló sobre su cruce con el CT de México y comentó: "En un momento se picó también en los bancos, ja. Intentamos mantener la calma para transmitírsela a los chicos, que hicieron un gran partido”.