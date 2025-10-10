Atento, Placente: la joya de México que tiene 16 años y es una de las futuras promesas del fútbol

Gilberto Mora es la gran estrella de la Selección de México que se enfrentará a la Selección argentina en los cuartos del Mundial Sub 20.

Gilberto Mora, la joya de México que tiene 16 años y es una de las futuras promesas del fútbol, enfrentará a la Selección argentina en el Mundial Sub 20.

Este sábado a las 20:00 (hora de Argentina), la Selección argentina comandada por Diego Placente buscará el boleto a las semifinales del Mundial Sub 20 frente a México en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

La Albiceleste que tuvo una fase de grupos perfecta al derrotar a Cuba, Australia e Italia, dio una clase de fútbol en el partido de octavos ante Nigeria. Con un doblete de Maher Carrizo, un tanto de Alejo Sarco y otro de Mateo Silvetti, los dirigidos por Placente aplastaron 4-0 al combinado africano. Por su parte, México también sacó a relucir su mejor versión futbolística y goleó 4-0 a la anfitriona, Chile.

Gilberto Mora, la gran figura de la Selección de México Sub 20 En ese partido, la gran figura fue Gilberto Mora, volante creativo de LAFC de la MLS y con un futuro brillante por delante. El futbolista debutó profesionalmente a los 15 años en los Xolos de Tijuana (fue el más joven en la historia de la Liga MX) y en su primer compromiso brindó una asistencia. Luego, dos fechas después convirtió su primer gol ante León.

image El buen nivel mostrado por Mora le abrió rápidamente las puertas del primer equipo de Xolos, donde disputó 41 partidos, convirtió siete goles y brindó dos asistencias. Su corta edad no fue impedimento para ganarse un lugar. En junio pasado, fue citado por primera vez a la selección mayor de México y terminó consagrándose en la Copa Oro. Con apenas 16 años, tres meses y dos días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la camiseta del Tri.

Además, otro dato para destacar de la joven promesa mexicana es que podría disputar tres mundiales con tan solo 17 años: este Sub 20 en el que convirtió tres goles y dio dos asistencias en cuatro compromisos, el Mundial Sub 17 de Qatar y la Copa del Mundo 2026 que organizará su país junto a Estados Unidos y Canadá.