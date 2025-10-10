Tormenta tropical: este es el pronóstico para México este viernes 10 de octubre

La tormenta tropical Priscilla continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, México , manteniendo lluvias fuertes, chubascos aislados y oleaje elevado, aunque en proceso de debilitamiento por las condiciones menos favorables del entorno atmosférico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (Conagua), el sistema ingresará a una zona con fuerte cizalladura en altura y aguas más frías, lo que reducirá su intensidad en las próximas horas.

Sin embargo, el panorama meteorológico seguirá siendo adverso. Una zona de baja presión con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical se desplazará frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, provocando lluvias muy fuertes a intensas, vientos que podrían alcanzar los 100 km/h y oleaje de hasta 5 metros en esas regiones. Se prevé que este sistema avance hacia Baja California Sur durante el fin de semana, incrementando el riesgo de tormentas en el litoral del Pacífico central.

El pronóstico para este viernes 10 de octubre indica lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm) en San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que se esperan precipitaciones fuertes (50 a 75 mm) en Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

En la Ciudad de México, así como en Tlaxcala, Morelos y Guanajuato, se prevén chubascos intermitentes y cielo nublado durante gran parte del día. En el norte del país, un frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical ingresará sobre Baja California y Sonora, provocando descenso de temperatura y lluvias moderadas.

clima viento niebla pronostico (1).jpg Las autoridades meteorológicas de México advirtieron sobre la posibilidad de trombas marinas y deslaves en estados del occidente y sur del país.

Las autoridades alertaron también por la posible formación de trombas marinas frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, donde se registrarán las rachas de viento más intensas, de hasta 100 km/h.

Temperaturas extremas y oleaje elevado

El oleaje más peligroso se presentará en el litoral del Pacífico central, con alturas de entre 4 y 5 metros en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. También se esperan olas de hasta 3.5 metros en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como en la parte occidental de Baja California Sur.

El calor persistirá en el noroeste del país, con temperaturas máximas de 40 °C en Sonora, Sinaloa, Nayarit y Colima, mientras que en el sureste —particularmente en Yucatán y Quintana Roo— las máximas rondarán entre 33 y 35 °C. En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Puebla tendrán mínimas cercanas a 0 °C durante la madrugada del sábado.