Ciudad de México: el nuevo examen que deberán rendir quienes tramiten la licencia de conducir desde 2026

En Ciudad de México, a partir de 2026 quienes soliciten o renueven la licencia de conducir deberán aprobar un examen teórico obligatorio.

A partir de 2026, quienes soliciten o renueven su licencia de conducir en la Ciudad de México deberán aprobar un examen teórico obligatorio. La medida, impulsada por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), busca mejorar la seguridad vial y garantizar que todos los conductores tengan conocimientos actualizados sobre tránsito y movilidad.

Qué cambia desde 2026 Hasta el 31 de diciembre de 2025 se podrá obtener la licencia permanente con un pago único como se establece actualmente. Sin embargo, desde el año siguiente entrará en vigencia un nuevo sistema que exigirá rendir y aprobar una evaluación teórica. El examen constará de 20 preguntas de opción múltiple, seleccionadas al azar de un banco de más de 200 reactivos, y tendrá un tiempo límite de 25 minutos. Para aprobar, será necesario responder correctamente al menos 8 preguntas.

manejar.jpg La Secretaría de Movilidad ofrece una guía oficial para que los conductores se preparen antes de rendir la prueba. Foto: Shutterstock Las áreas evaluadas incluyen el Reglamento de Tránsito, con temas sobre límites de velocidad y normas de circulación; señalización vial, con señales preventivas y restrictivas; y seguridad vial, que aborda el manejo defensivo, el uso del cinturón y los sistemas de retención infantil.

Cómo prepararse para rendir el examen La SEMOVI puso a disposición una guía oficial de estudio con los temas clave para aprobar. Incluye el uso correcto de direccionales, luces, distancias de seguridad y el respeto a los vehículos de emergencia. Esta herramienta busca que los aspirantes lleguen mejor preparados y puedan renovar su licencia sin dificultades.