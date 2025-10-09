Torneo Clausura: por el partido de cuartos de Argentina en el Mundial Sub 20 reprogramaron tres partidos de la fecha 12
La Liga Profesional confirmó modificaciones en tres partidos del torneo Clausura por el cruce entre Argentina y México.
El torneo Clausura entra en etapa de definiciones y este fin de semana se juega la fecha 12, una jornada para mirar en varios frentes. Sin embargo, el cronograma sufrió algunas modificaciones: la Liga Profesional anunció cambios de horarios para tres partidos del sábado y la postergación del encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors, a raíz del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Según se informó, las modificaciones del sábado responden al partido que la Selección argentina Sub 20 disputará ante México por los cuartos de final del Mundial, desde las 20 horas. Para evitar superposiciones, Gimnasia-Talleres comenzará a las 16 (en lugar de 16.45), Banfield-Racing se jugará a las 18 (antes estaba programado para las 19) y Belgrano-Estudiantes pasará a las 22.15 (iba a iniciar a las 21.15).
El encuentro entre Barracas Central y Boca quedó postergado sin fecha definida tras la muerte de Miguel Russo, una figura muy querida tanto por el club como por el fútbol argentino en general.
Así quedó reprogramada la Fecha 12 del Torneo Clausura
Viernes 10 de octubre
- 14.30 | San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B) – TNT Sports – Árbitro: Pablo Dóvalo
- 16.15 | Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A) – ESPN Premium – Árbitro: Juan Pafundi
- 16.45 | Central Córdoba – Unión (Zona A) – TNT Sports – Árbitro: Andrés Gariano
- 18.30 | Newell’s – Tigre (Zona A) – ESPN Premium – Árbitro: Pablo Echavarría
Sábado 11 de octubre
- 16.00 | Gimnasia – Talleres (Zona B) – ESPN Premium – Árbitro: Sebastián Martínez
- 18.00 | Banfield – Racing (Zona A) – TNT Sports – Árbitro: Nazareno Arasa
- 22.15 | Belgrano – Estudiantes (Zona A) – TNT Sports – Árbitro: Bryan Ferreyra
- 22.15 | Vélez – Rosario Central (Zona B) – ESPN Premium – Árbitro: Andrés Merlos
Domingo 12 de octubre
- 14.30 | Aldosivi – Huracán (Zona A) – TNT Sports – Árbitro: Luis Lobo Medina
- 16.45 | Independiente Rivadavia (Mendoza) – Godoy Cruz (Interzonal) – ESPN Premium – Árbitro: Facundo Tello
- 16.45 | Instituto – Atlético Tucumán (Zona B) – TNT Sports – Árbitro: Yael Falcón Pérez
- 19.15 | River – Sarmiento (Zona B) – TNT Sports – Árbitro: Sebastián Zunino
- 21.15 | Independiente – Lanús (Zona B) – ESPN Premium – Árbitro: Fernando Echenique
Lunes 13 de octubre
- 18.30 | Platense – Deportivo Riestra (Zona B) – TNT Sports – Árbitro: Jorge Baliño
Postergado
-
Barracas Central – Boca Juniors (Zona A)