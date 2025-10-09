Torneo Clausura: por el partido de cuartos de Argentina en el Mundial Sub 20 reprogramaron tres partidos de la fecha 12

La Liga Profesional confirmó modificaciones en tres partidos del torneo Clausura por el cruce entre Argentina y México.

El duelo entre Barracas Central y Boca fue postergado, mientras que tres partidos del sábado modificaron sus horarios por el choque Argentina-México.

El torneo Clausura entra en etapa de definiciones y este fin de semana se juega la fecha 12, una jornada para mirar en varios frentes. Sin embargo, el cronograma sufrió algunas modificaciones: la Liga Profesional anunció cambios de horarios para tres partidos del sábado y la postergación del encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors, a raíz del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Según se informó, las modificaciones del sábado responden al partido que la Selección argentina Sub 20 disputará ante México por los cuartos de final del Mundial, desde las 20 horas. Para evitar superposiciones, Gimnasia-Talleres comenzará a las 16 (en lugar de 16.45), Banfield-Racing se jugará a las 18 (antes estaba programado para las 19) y Belgrano-Estudiantes pasará a las 22.15 (iba a iniciar a las 21.15).

El encuentro entre Barracas Central y Boca quedó postergado sin fecha definida tras la muerte de Miguel Russo, una figura muy querida tanto por el club como por el fútbol argentino en general.