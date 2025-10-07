Racing podría sumar un refuerzo para las semis de la Libertadores y la definición del Clausura: el motivo

Si Gustavo Costas y la dirigencia lo desean, Racing está habilitado por AFA para poder incorporar a un futbolista de cara a la recta final del año. ¿Por qué?

El empate de Racing ante Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda dejó una pésima noticia para el equipo de Gustavo Costas: Elías Torres, uno de los refuerzos que llegó en el último mercado, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.

La grave lesión del delantero ex Aldosivi abrió un gran interrogante: ¿la Academia puede incorporar a un jugador en su reemplazo? Y es que el reglamento indica que, en este tipo de lesiones, los clubes tendrán un cupo para reforzarse si ocurren antes de transcurrido el 70% del campeonato, que se cumplió justamente en la fecha 11 que acaba de terminar.

Por la lesión de Torres, a Racing se le abrió un cupo: ¿suma un refuerzo? Si bien parecía que ya había finalizado ese período y los de Costas se quedaba en las puertas de sumar una cara nueva, lo cierto es que, según informó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X, la grave lesión de Torres sucedió sobre el límite reglamentario y Racing quedó habilitado a traer un refuerzo.

Aclaración y Corrección



Luego de consultar con #AFA y #LFP cuento que:



1 #Racing PUEDE solicitarle a AFA un cupo por la lesión de Elías Torres. La fecha 11 es el 70% del campeonato, El límite reglamentario.



2 En caso que lo utilice, ese futbolista es quien PUEDE… https://t.co/GKGDrGCipu — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 7, 2025 Incluso, si la Academia decide salir al mercado, está en condiciones de utilizarlo en las semifinales de la Copa Libertadores ya que la Conmebol permite hacer hasta tres cambios en la lista, por lo que no habría problemas para que ese eventual jugador dispute ambos partidos ante Flamengo.