La mala noticia que recibió Costas de cara a las semis de la Copa Libertadores y el final del Clausura
Gustavo Costas y todo Racing recibieron una pésima noticia este martes por la mañana tras confirmarse la grave lesión de uno de sus futbolistas.
Racing afronta el mes de octubre con el objetivo de clasificarse a la gran final de la Copa Libertadores. El equipo comandado por Gustavo Costas se medirá ante el temible Flamengo de Filipe Luís el 22 y 29 de este mes, en busca de meterse en la definición del certamen internacional.
No obstante, la Academia también tiene otro objetivo por cumplir y es meterse entre los mejores 8 del torneo Clausura para disputar los playoffs. Hasta el momento, los de Avellaneda se encuentran afuera de esos primeros ocho lugares, ya que tras el empate 0-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, los dirigidos por Costas se ubican en la posición 12° con 12 unidades a faltar de cinco fechas para el final.
Te Podría Interesar
La dura baja que sufrió Racing pensando en la llave ante el Flamengo y el final del Clausura
Pensando en ambos frentes, el DT recibió una pésima noticia este martes por la mañana tras el encuentro frente a la Lepra mendocina: Elías Torres, uno de los refuerzos en el último mercado de pases, sufrió una grave lesión y será baja para lo que resta de la temporada.
El ex delantero de Aldosivi se hizo los estudios correspondientes y los resultados arrojaron una de las peores lesiones posibles para un jugador de fútbol: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. De esta manera, Torres será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y estará afuera de las canchas apróximadamente entre 6 y 8 meses.
Esta noticia también preocupa a Costas pensando en el torneo Clausura, ya que no podrán reemplazarlo por ningún jugador debido a que el reglamento de la AFA estipula que no se puede incorporar a ningún futbolista luego de la fecha 11 del certamen. Sin embargo, puede incorporar para la Copa Libertadores si quiere, ya que el reglamento permite reemplazar a un jugador de la lista en caso de "enfermedad, lesiones o suspensiones el futbolista debiera permanecer inactivo por un lapso mayor de cuatro meses".
Video: la lesión de Elías Torres frente a Independiente Rivadavia