La mala noticia que recibió Costas de cara a las semis de la Copa Libertadores y el final del Clausura

La mala noticia que recibió Gustavo Costas de cara a las semis de la Copa Libertadores y el final del Clausura

Racing afronta el mes de octubre con el objetivo de clasificarse a la gran final de la Copa Libertadores. El equipo comandado por Gustavo Costas se medirá ante el temible Flamengo de Filipe Luís el 22 y 29 de este mes, en busca de meterse en la definición del certamen internacional.

No obstante, la Academia también tiene otro objetivo por cumplir y es meterse entre los mejores 8 del torneo Clausura para disputar los playoffs. Hasta el momento, los de Avellaneda se encuentran afuera de esos primeros ocho lugares, ya que tras el empate 0-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, los dirigidos por Costas se ubican en la posición 12° con 12 unidades a faltar de cinco fechas para el final.

La dura baja que sufrió Racing pensando en la llave ante el Flamengo y el final del Clausura Pensando en ambos frentes, el DT recibió una pésima noticia este martes por la mañana tras el encuentro frente a la Lepra mendocina: Elías Torres, uno de los refuerzos en el último mercado de pases, sufrió una grave lesión y será baja para lo que resta de la temporada.

El ex delantero de Aldosivi se hizo los estudios correspondientes y los resultados arrojaron una de las peores lesiones posibles para un jugador de fútbol: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. De esta manera, Torres será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y estará afuera de las canchas apróximadamente entre 6 y 8 meses.

¡Fuerza, Elías! pic.twitter.com/wiMvottMHk — Racing Club (@RacingClub) October 7, 2025 Esta noticia también preocupa a Costas pensando en el torneo Clausura, ya que no podrán reemplazarlo por ningún jugador debido a que el reglamento de la AFA estipula que no se puede incorporar a ningún futbolista luego de la fecha 11 del certamen. Sin embargo, puede incorporar para la Copa Libertadores si quiere, ya que el reglamento permite reemplazar a un jugador de la lista en caso de "enfermedad, lesiones o suspensiones el futbolista debiera permanecer inactivo por un lapso mayor de cuatro meses".