La advertencia de Costas a sus jugadores pensando en la semifinal ante Flamengo: "Tenemos que..."

Costas habló en conferencia de prensa tras el empate sin goles entre Racing e Independiente Rivadavia y lanzó una tajante frase de cara a la Libertadores.

Racing sigue sin levantar cabeza en el torneo Clausura. Tras lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores (jugarán ante el Flamengo de Brasil), los dirigidos por Gustavo Costas empataron sin goles en el clásico frente a Independiente y quedaron eliminados de la Copa Argentina a manos de River.

El pasado lunes por la noche, la Academia no pasó del cero ante Independiente Rivadavia. Con este resultado, aún sigue sin poder meterse dentro de los primeros ocho de la zona A y también están fuera de las posiciones de clasificación a copas internacionales por tabla anual.

Costas y el sueño de llegar a la final de la Copa Libertadores De todas maneras, el gran objetivo para Gustavo Costas y todos los hinchas de Racing es el mismo: ser campeón de la Libertadores. Es por ello que en conferencia de prensa, el DT lanzó una tajante advertencia a sus dirigidos pensando en la serie frente al Flamengo: "Tenemos que competir y ganar. Tenemos que llegar a Lima como sea. Lo único que tengo en la cabeza es eso", lanzó.

Gustavo Costas 2 Costas aseguró que en lo único que piensa es en llegar a la final de la Copa Libertadores. Fotobaires

A su vez, reconoció que en el torneo Clausura deben tener la misma mentalidad: “Tenemos que ganar y sumar de a tres, ojalá podamos entrar. A veces se complica porque uno quiere todo y ves que en los partidos no solo es lo físico sino también lo mental. Venís de jugar seis partidos en los que tenés que ganar y sacar resultados. Es muy difícil”, reflexionó el director técnico de 62 años.