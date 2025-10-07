Gustavo Costas reveló qué sintió al enterarse de la convocatoria de Cambeses a la Selección: "Se me caían..."

Costas confesó cómo se enteró del llamado de Scaloni a Facundo Cambeses, el arquero que se ganó la titularidad en Racing y fue convocado a la Selección.

Gustavo Costas reveló lo que sintió al enterarse sobre la convocatoria de Cambeses a la Selección argentina.

Racing e Independiente Rivadavia igualaron 0 a 0 en Avellaneda, pero el foco del partido se lo llevó Facundo Cambeses. No solo porque volvió a mantener el arco en cero, sino porque horas antes se había confirmado su convocatoria a la Selección argentina. Tras el encuentro, Gustavo Costas no escondió su emoción.

“Me enteré de su convocatoria porque lo puso Federico, mi hijo, en el grupo que tenemos con todo el cuerpo técnico. Fue una alegría y se me caían las lágrimas, de verdad, porque yo estaba en deuda con él”, confesó el DT académico.

El técnico destacó la historia de esfuerzo del arquero: “Hizo muchísimo para venir acá y él sabía que venía a ser suplente porque yo se lo había dicho. La verdad que se lo merece. Está pasando un momento hermoso y nos sirve de ejemplo para los demás chicos. Esperó su oportunidad, nunca se lo vio con cara de culo y se mata entrenando. Nos pone muy contentos”.

El sentido mensaje de Costas por la citación de Cambeses a la Selección Costas contó lo que sintió al enterarse sobre la convocatoria de Cambeses a la Selección Costas contó lo que sintió al enterarse sobre la convocatoria de Cambeses a la Selección. ESPN

Hace poco más de un mes, Cambeses (formado en Banfield) le ganó el puesto a Gabriel Arias y desde entonces se transformó en una de las figuras del equipo. Su gran rendimiento despertó el interés de Lionel Scaloni, que lo convocó para la gira de amistosos en Estados Unidos. Compartirá concentración con Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez, y aunque irá como cuarto arquero, vivirá su primera experiencia con la mayor.