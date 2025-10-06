Boca emitió un parte médico sobre el grave cuadro de salud de Miguel Ángel Russo: "Pronóstico reservado"

Tras un largo silencio, Boca Juniors emitió un comunicado oficial en sus redes sociales en el que confirma que su entrenador Miguel Ángel Russo se encuentra recibiendo atención médica permamente en su domicilio. Además, el pronóstico del DT de 69 años es “reservado”, algo que genera gran preocupación entre los simpatizantes del fútbol argentino.

El entrenador del Xeneize viene de superar dos internaciones en el Sanatorio Fleni en las últimas semanas. La primera de ellas fue por una infección urinaria, mientras que la segunda fue por un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", dice el comunicado oficial.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv

La decisión de publicar un parte médico refleja la gravedad de la situación, algo que hasta ahora no había ocurrido incluso cuando Russo estuvo cinco días internado en la clínica Fleni.

El comunicado oficial también confirma que el entrenador está siendo atendido en su domicilio, una decisión personal respetada por su familia, evitando internaciones invasivas y manteniendo la supervisión médica permanente.

El parte confirma lo que desde la mañana se había comentado en el club: la situación es delicada y requiere seguimiento constante. El cuerpo médico del club y el equipo de profesionales de Russo se encargan de su cuidado en estas horas críticas.