Sin Paredes, quién es el máximo candidato a ser el 5 de Boca en el duelo clave contra Barracas Central

Leandro Paredes viajó a Estados Unidos para sumarse a la Selección y se perderá la visita de Boca a Barracas, el próximo domingo 12 de octubre. ¿Quién lo reemplaza?

Boca perderá a Paredes para la fecha 12 del Clausura y ya hay un nombre para reemplazarlo.

Tras la implacable goleada 5-0 de Boca ante Newell's, Leandro Paredes se subió a un avión con destino a Estados Unidos para sumarse a la Selección argentina de cara a los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. El gran problema, en este caso para el Xeneize, es que no podrá contar con el campeón del mundo para el duelo contra Barracas Central por la fecha 12, clave pensando en la posición de cada uno en la tabla anual.

Luego de otra actuación más que destacada en la Bombonera y, que hasta incluyó una tremenda bandera con su imagen y ovaciones de los cuatro costados, el volante central puso la cabeza en el par de partidos que disputará con la Scaloneta y ahora la gran incógnita pasa por saber quién ocupará su lugar frente al Guapo, aunque ya hay un claro candidato que pica en punta.

El jugador que pica en punta para reemplazar a Leandro Paredes ante Barracas Si bien todavía queda una semana completa de entrenamientos para probas distintas opciones, lo cierto es que ya hay un nombre que empieza a resonar en las paredes de Boca Predio: Ander Herrera. El español volvió de la lesión sufrida en el Mundial de Clubes y viene de sumar minutos en los partidos ante Newell's (20') y Defensa y Justicia (17'), por lo que está todo dado para que sea el reemplazante de Paredes.

Ander Herrera Ander Herrera se perfila para reemplazar a Paredes en la visita de Boca a Barracas Central. Fotobaires

Las interminables cuestiones físicas marcaron al ex Athletic Club de Bilbao desde su llegada en enero y no le permitieron tener continuidad con la azul y oro, aunque siempre que estuvo sacó a relucir su jerarquía y fue importante para el Xeneize.