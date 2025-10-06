Un jugador de la Selección argentina relegado en su club que estaría en el radar del City de Guardiola

A 8 meses del Mundial 2026, el Manchester City estaría interesado en un futbolista de la Selección argentina que no tiene continuidad en su actual equipo.

Faltan poco más de 8 meses para el Mundial 2026 y los jugadores de la Selección argentina tienen bien en claro que hay un aspecto que Lionel Scaloni valora casi más que ninguna otra cosa: la continuidad. Más allá de dónde estén jugando, es importante que sumen minutos; quedar relegados en sus respectivos equipos puede ser letal.

En ese sentido, un futbolista que suele ser una fija en las convocatorias para la Scaloneta, pero que en el último tiempo viene perdiendo mucho terreno en su actual club, podría tener una gran oportunidad en el próximo mercado de pases. Es que, según informaron medios españoles e ingleses este lunes, el Manchester City tendría en el radar a un campeón del mundo.

Nahuel Molina, en el radar del Manchester City nahuel molina Nahuel Molina está sumando pocos minutos en el Atlético de Madrid. @nahuelmolina35

Se trata de Nahuel Molina, que no está teniendo mucha consideración por parte del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. A esto se le suma que Pep Guardiola estaría buscando reforzar la banda derecha, y la versatilidad que demostró en reiteradas oportunidades el ex Boca y Udinese tanto en defensa como con su proyección ofensiva lo hacen un potencial fichaje muy atractivo.

Pensando en lo poco que queda para el Mundial, el defensor cordobés no vería con malos cambiar de aires para recuperar continuidad. Además, su contrato con el Colchonero finaliza en un año y medio, por lo que si el City pone una cifra convincente, podría llevárselo en el mercado de invierno (en el verano de Argentina).