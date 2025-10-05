Mundial Sub 20: cuándo y contra quién jugaría la Selección Argentina en los octavos de final

La Selección argentina comandada por Diego Placente ya sabe que día jugará su partido de octavos de final, pero debe definirse quién será su rival.

La Selección argentina sigue a paso firme en el Mundial Sub 20. Tras asegurarse la clasificación a octavos de final con el triunfo por 3-1 ante Cuba en la primera jornada y la goleada por 4-1 ante Australia, los dirigidos por Diego Placente se jugaron el liderato del Grupo D frente a la poderosa Italia.

Finalmente, terminaron en lo más alto con 9 unidades luego de imponerse por la mínima con un golazo de Dylan Gorosito. De esta manera, la Albiceleste hizo una fase de grupos impecable y ahora espera rival en la siguiente instancia.

Los posibles rivales de la Selección argentina en los octavos del Mundial Sub 20 Por el momento aún no saben a qué rival enfrentarán, pero hay tres opciones: se medirá ante uno de los mejores terceros del grupo B, E o F. Con este panorama, el posible rival de la Selección argentina sería Corea del Sur, quien tiene cuatro unidades en el B al igual que Paraguay, pero los sudamericanos tienen mejor diferencia de gol.

Dylan Gorosito festejo La Selección argentina estaría jugando contra Corea del Sur en los octavos de final del Mundial Sub 20. Fotobaires

Los otros dos posibles rivales son Sudáfrica (E) y Nigeria (F). En el primer caso, los sudafricanos tienen 3 puntos al igual que Francia, que si bien tiene peor diferencia, esta mejor ubicado por el duelo directo ante los de África, ya que el elenco galo triunfó 2-1. De todas formas ambos deben jugar su último partido y la única opción para que se dé un Argentina-Francia en octavos es que los Galos pierdan contra Nueva Caledonia (13 goles en contra en las primeras dos fechas) y que Sudáfrica le gane a Estados Unidos.