La Selección argentina Sub 20 derrotó a Italia con un golazo de Gorosito y ganó su grupo con puntaje ideal

Con un golazo de Dylan Gorosito, la Selección argentina Sub 20 derrotó 1-0 a Italia por la última jornada de la fase de grupos y terminó primera de la Zona D.

El lateral derecho gambeteó a cuatro jugadores italianos y definió para darle la victoria a la Selección argentina Sub 20.

La Selección argentina Sub 20 venció 1-0 a Italia por la fecha 3 del Mundial Sub 20 de Chile 2025 y se aseguró el primer puesto en el Grupo D. La Albiceleste hizo una primera ronda impecable: nueve puntos producto de tres triunfos ante Cuba, Australia e Italia.

El defensor Dylan Gorosito marcó el 1-0 para la Selección argentina ante su par de Italia, a los 30 minutos del complemento.

Dylan Gorosito abrió el marcador con un verdadero golazo

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los nueve puntos, cierra la primera fase con puntaje ideal y se quedó con Grupo D. Ya en octavos de final, la ´Albiceleste´ jugará el próximo miércoles a las 16.30 horas en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago ante Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica.