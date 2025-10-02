Brilló en Racing, hoy juega en la Premier y dejó la puerta abierta para volver: "Milito solo tiene que llamarme"

Un futbolista surgido y campeón en Racing aseguró que tiene ganas de volver y le tiró la mochila al presidente del club, Diego Milito.

Racing se encuentra en un momento inmejorable, recientemente campeón internacional, clasificado a semifinales de Libertadores después de 28 años y vivo en todos los frentes en este 2025. Todo gracias al gran trabajo de Gustavo Costas y el equipo que supo armar, con jugadores comprometidos y bien adaptados al funcionamiento y las ideas que él les imprime.

Por eso, cuando se le van nombres clave, resultan difíciles de reemplazar. Sin embargo, tendría el visto bueno de un futbolista que supo brillar recientemente en el club para contar con él si así lo desea. Se trata de Carlos Alcaraz, surgido del predio Tita que vistió la camiseta blaquiceleste de 2020 a 2022 y logró ganar el Trofeo de Campeones ante Boca con un gol suyo en la final.

Carlos Alcaraz quiere regresar a Racing Carlos Alcaraz vuelve a ser convocado para jugar en Racing. Foto: @RacingClub Carlos Alcaraz jugó en Racing de 2020 a 2022. @RacingClub

Hoy en el Everton de Inglaterra, habló este miércoles con el medio partidario DataRacing y manifestó sus deseos de regresar a la Academia: "Mi novia, mi agente y mi familia lo saben: me agarran muchísimas ganas de volver a Racing", aseguró. "A mí siempre me pica el bichito de volver, jugar en su cancha y con su hinchada. Son cosas que se extrañan", agregó en la misma sintonía.

"Quizás no sea el momento de volver, aunque sí me gustaría hacerlo", advirtió luego el mediocampista de 22 años. Y argumentó: "Siento que hoy el club está muy bien, tiene unos grandísimos jugadores. Yo creo que no entraría en el once titular porque ninguno de los jugadores que están merecen salir".