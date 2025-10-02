Sorpresa en Racing: el futbolista que jugó ante Independiente y Costas "borró" del choque ante River

De cara al clásico de este jueves, el entrenador de Racing tomó una llamativa medida con uno de los futbolistas que sumó minutos en el partido ante el Rojo.

El DT de Racing, Gustavo Costas, "borró" a un futbolista que disputó el clásico contra Independiente de cara al duelo frente a River.

Este jueves a partir de las 18:00, el River de Marcelo Gallardo y el Racing de Gustavo Costas se enfrentarán en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. Este clásico tendrá mucho “morbo”, ya que será el reencuentro de Maxi Salas con la gente de Racing y también el de Juanfer Quintero. Además, ambos equipos llegan con dos realidades distintas debido a que el Millonario perdió sus últimos cuatro partidos mientras que la Academia ganó 4 y empató 1.

De cara al partido de esta tarde, el entrenador del elenco de Avellaneda tomó una llamativa medida con uno de los futbolistas que estuvo presente el pasado domingo en el Cilindro en el empate sin goles en el clásico frente al Independiente de Gustavo Quinteros: Martín Barrios, mediocampista que disputó 27 minutos de partido ante el Rojo, no fue convocado.

image Martín Barrios no fue convocado por Gustavo Costas para el choque ante River.

Según trascendió, la decisión fue meramente futbolística de Gustavo Costas, algo que fue llamativo para todos debido al poco recambio que tiene en la mitad de la cancha (Nardoni y Zaracho están lesionados). De esta manera, el DT tendrá como variantes a Richard Sánchez y Alan Forneris, dos jugadores que sumaron muy pocos minutos en lo que va del torneo.

Gustavo Costas arriesga a un jugador y tampoco podrá contar con tres Por otro lado, el entrenador tomó una contundente decisión con Santiago Solari, quien venía arrastrando una herida muscular leve desde la revancha frente a Vélez por los cuartos de la Copa Libertadores: arriesgó y lo convocó para el partido de esta tarde frente a River.