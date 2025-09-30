La llamativa medida de Gallardo con el plantel de River antes de la "final" ante Racing y la visita a Central

River afrontará una semana decisiva con los choques ante Racing y Central en Rosario. Y, por decisión de Gallardo, lo hará de una forma distinta e inusual.

River entró en un pozo del que le está costando horrores salir. Las cuatro derrotas consecutivas (no sucedía desde 2010) y la dura eliminación ante Palmeiras en el medio hicieron que el 2025 del Millonario decayera estrepitosamente y, para colmo, al equipo de Marcelo Gallardo se le viene una semana decisiva.

El jueves, la Banda enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito (18:00 horas) y sabe que se juega una de las últimas balas del año. Pero, además, el domingo visitará en el mismo escenario a Rosario Central en el que será otro partido trascendental por la tabla anual y la clasificación a la Libertadores 2026.

Marcelo Gallardo ya lo decidió: concentrará al plantel completo de River Por la proximidad entre partidos, y en parte también por el complejo momento que atraviesa River, el Muñeco tomó una llamativa e inusual medida: concentrará al plantel completo -incluido los lesionados- desde este miércoles al mediodía hasta el domingo por la tarde en el Hotel Sofitel de Cardales.

El Monumental, a cabildo abierto luego de derrota de River ante Riestra. Los jugadores de River concentrarán en Cardales previo a una semana decisiva. FotoBaires

En ese contexto, tras la "final" contra la Academia, la delegación de Núñez volverá directamente a ese lugar y tendrá un par de entrenamientos antes de volver unos días después a suelo rosarino para enfrentar desde las 21:15 al Canalla.