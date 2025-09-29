El "alivio" para Marcelo Gallardo en River de cara a la fecha FIFA de octubre

La Liga Profesional no frenará en la próxima fecha FIFA y el River de Gallardo deberá enfrentar a Sarmiento durante la misma.

Marcelo Gallardo está atravesando su peor momento como DT de River Plate. Pese a las expectativas que se generaron con su regreso a mediados del año pasado y el plantel que armó para este 2025, la temporada está siendo decepcionante. El equipo no logra imponerse ante casi nadie, viene de quedar eliminado de la Libertadores y acumula 4 derrotas consecutivas.

Tras la caída ante Deportivo Riestra en el Monumental, el plantel fue abucheado por los hinchas. Ahora, ya casi sin margen de error, deberá afrontar una final anticipada contra Racing el jueves por cuartos de Copa Argentina y luego no perder más puntos en el campeonato para que no peligre su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Paulo Díaz River Riestra Clausura 2025 Paulo Díaz no fue convocado para la Selección de Chile y estará a disposición de Gallardo en River. Fotobaires

Pensando en los partidos que se le vienen, el Muñeco recibió una "buena noticia" pensando en el duelo del domingo 12 de octubre contra Sarmiento, que se jugará en plena fecha FIFA. Es que Paulo Díaz no fue convocado para la Selección de Chile para el amistoso con Perú del sábado 11, por lo que estará a disposición para enfrentar al Verde de Junín.

Si bien el chileno no recibió la aprobación de la hinchada el último partido y viene un tanto resistido, para Gallardo es una pieza clave del equipo y prácticamente una fija en el once inicial cuando está en condiciones físicas. La mayoría de los encuentros que se perdió en el año no fue por decisiones tácticas sino por lesión.