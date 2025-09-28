River cayó 2-1 con Deportivo Riestra en el Monumental y profundizó su crisis tras la eliminacion en la Copa

Riestra derrotó a River con goles de Alonso y Ramírez. Galoppo convirtió para el Millo, que suma 4 derrotas al hilo y se viene Racing por la Copa Argentina.

En su primera visita oficial al Monumental, Deportivo Riestra derrotó a River 2-1 y lo llenó de problemas.

Después de la dura eliminación en cuartos de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en Brasil, River perdió como local por 2-1 ante Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la décima fecha del torneo Clausura 2025, que se llevó a cabo en el estadio Monumental.

Tras esta dura caída en Núñez, el Millonario se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el Malevo se escapa en la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.

Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron realizados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto liderado por Marcelo Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo.

Además, River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.

El gol de Antony Alonso para el 1-0 de Riestra frente a River Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972410571015229850&partner=&hide_thread=false ¿EVITABLE? Por esta acción del Chino Martínez Quarta llegó el córner que derivó en el gol para el 1-0 de Riestra ante River en el Más Monumental.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/hQfxKsN32M — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025