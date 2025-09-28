Video: el picante diálogo entre Leo Paredes y Marchesín en pleno partido de Boca ante Defensa

Tras el penal a favor de Defensa, Leandro Paredes le recriminó algo a Agustín Marchesín en una discusión que duró unos largos segundos.

En un final infartante, Boca perdió 2-1 ante Defensa y Justicia y se fue con un sabor muy amargo de Florencio Varela. El equipo de Claudio Úbeda, el ayudante de Miguel Ángel Russo que suplantó al DT en el banco, cometió dos groseros errores protagonizados por Agustín Marchesín y se terminó yendo con las manos vacías en la última del partido.

En primera instancia, el arquero del Xeneize salió tarde a achicar y se llevó puesto a Abiel Osorio para que el árbitro Jorge Baliño sancionara la pena máxima tras ratificar su decisión en el VAR. Después, en la agonía del encuentro, el 25 quedó pagando en un tiro libre de Alexis Soto y le sirvió el doblete al delantero ex Vélez para que el Halcón se quedara con tres puntos muy valiosos.

Marchesín quedó marcado como el gran responsable de la derrota de Boca y, para colmo, en el medio se ganó el reproche de Leandro Paredes, que tras la jugada del 1-0 de Defensa pareció recriminarle algo en un tenso diálogo que duró poco más de 25 segundos con idas y vueltas de ambas partes.

El tenso momento entre Leandro Paredes y Agustín Marchesín luego del penal a favor de Defensa La discusión entre Paredes y Marchesín después del penal a favor de Defensa ante Boca. La discusión entre Paredes y Marchesín después del penal a favor de Defensa ante Boca.

Si bien no se llegan a comprender las palabras textuales, la gesticulación del campeón del mundo es clara y dejó en evidencia su molestia con Marchesín por alguna acción puntual. Por contexto, la lógica indica que la recriminación provenga de la salida en falso del arquero en el penal del Halcón.