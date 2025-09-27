Boca perdió sobre la hora con Defensa y Justicia y se complicó en la tabla anual

Boca Juniors perdió esta tarde-noche por 2-1 ante Defensa y Justicia , en condición de visitante, en el marco de la décima fecha del Grupo A del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025 en un partido con un final electrizante que se resolvió en los últimos instantes.

En el encuentro en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela, el delantero Abiel Osorio marcó el primer gol a los 39 minutos del complemento, de tiro penal, y un minuto después, Leandro Paredes empató el encuentro por la misma vía. Sin embargo, en tiempo de descuento, Osorio volvió a darle la ventaja al Halcón que terminó siendo definitiva.

En un primer tiempo chato, Boca y Defensa y Justicia no se sacaron ventajas en 45 minutos en los que reinó más la fricción que el fútbol, con dos equipos repartiéndose la pelota en el mediocampo.

A los 32 minutos del complemento, el delantero Abiel Osorio intentó eludir al arquero Agustín Marchesin y este lo interceptó con infracción, haciendo que el arbitro Jorge Baliño sancione rápidamente penal. A pesar de su inmediata decisión, el juez principal recurrió al VAR para revisar la situación y ratificó la decisión. Con un remate al palo izquierdo del arquero, el delantero transformó en gol el penal que le cometió el propio guardameta.

El gol de Leandro Paredes para el empate de Boca

Tan solo un minuto después del 1-0, el mediocampista Kevin Gutiérrez le cometió infracción al español Ander Herrera y el arbitro Baliño sancionó penal. A los 43 minutos de juego, el mediocampista Leandro Paredes marcó el empate para el Xeneize con un sutil remate a la izquierda del arquero Enrique Bologna que voló a la derecha.

Sin embargo, el Halcón fue por la victoria y, a los 48 minutos, el delantero Osorio marcó el 2-1. Tras un tiro libre desde la izquierda del área azul y oro ejecutado por Alexis Soto, la pelota cayó en el segundo palo donde el ex Vélez se tiró de cabeza y marcó el segundo gol en su cuenta personal.

El segundo gol de Osorio para el 2-1 de Defensa y Justicia

Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo, hoy comandado provisoriamente por Claudio Úbeda, quedó sexto con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe. En la próxima fecha, Boca recibirá a Newell's Old Boys de Rosario el domingo a las 19 horas en la Bombonera.

Por su parte, Defensa quedó tercero con 15 puntos, a dos del líder Unión. En la próxima jornada, visitarán a Tigre en el estadio José Dellagiovanna a las 19 horas del viernes.

