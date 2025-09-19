La confesión de Fernando Batista sobre el picante cruce con Paredes en Argentina-Venezuela: "Me dolió mucho viniendo de él"

La goleada 3-0 de la Selección argentina ante Venezuela el pasado 4 de septiembre en el Monumental será recordada por ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país, en una noche inolvidable en el Monumental. Pero también un picante cruce que no pasó desapercibido : el de Fernando Batista y Leandro Paredes en pleno campo de juego.

Y es que, en la previa a ese encuentro por Eliminatorias, el ahora ex DT Vinotinto (fue despedido del cargo luego de quedar afuera del Mundial 2026) había caldeado el ambiente declarando que tenía en mente "arruinar el Messipalooza", haciendo referencia a la despedida del 10 en suelo argentino. Esa frase no cayó bien en la Scaloneta y generó la reacción del volante de Boca.

A los 22 minutos, Batista pidió un lateral a favor de Venezuela con Paredes como protagonista de la jugada. Ante el fallo contrario del juez (cobro al revés), el técnico argentino se acercó a animosamente al campeón del mundo, que le dijo algo que no le gustó al pasar y eso decantó en un tenso cruce de palabras. “¿Qué te pasa, Lea? ¿Qué te pasa?”, le gritó el Bocha. A lo que el jugador respondió con un insulto claro: “¡La c… de tu madre!”.

Ya afuera de Venezuela, Fernando Batista charló en el programa Cómo Te Va de DSports Radio y confesó cómo vivió esa pelea con el jugador de la Scaloneta: "Es como que me sacó del partido. Lea es un chico que lo conozco desde los 8 años, me dolió viniendo de él en ese intercambio de palabras. Yo siempre respeto al rival y a la persona, principalmente".

A su vez, el DT comentó que unas declaraciones en la previa del partido fueron malinterpretadas por los futbolistas argentinos: "El dicho mío fue más en tono divertido, de una broma. Por ahí lo tomaron mal ellos. En algunas situaciones De Paul me lo decía en el partido. Nosotros nos estábamos jugando la clasificación y en la previa me habían preguntado sobre una 'MessiFest', yo dije que queríamos arruinarla", expresó.

No obstante, Batista cerró el tema con un sincero mensaje a los campeones del mundo: "Esa situación me incomodó y si yo tengo que pedirles disculpas a ellos lo hago, no se me caen los anillos porque yo soy siempre muy respetuoso con los demás".

Las palabras del Bocha Batista que no cayeron bien en la Selección argentina

El martes 2 de septiembre, dos días antes del duelo de Eliminatorias ante Argentina, en el contexto de lo que se hablaba sobre el posible último partido oficial de Messi de local con la Selección, el Bocha Batista había dicho en diálogo con ESPN: "Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber, pero nos estamos jugando la clasificación al Mundial o al repechaje".