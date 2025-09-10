La decisión de Fernando Batista, DT argentino de Venezuela, que generó indignación tras la eliminación

Fernando Batista, DT de la Selección de Venezuela, tomó una llamativa decisión con los periodistas que lo estaban esperando en la conferencia de prensa.

La Selección de Venezuela comandada por Fernando Batista quedó muy cerca de jugar el repechaje de cara al Mundial 2026. La Vinotinto se enfrentó en un mano a mano con Bolivia para ver cuál de los dos combinados naciones tenía alguna oportunidad más de disputar el certamen mundialista por primera vez en su historia.

Finalmente, la pulseada la terminó ganando la Verde que se impuso por la mínima ante Brasil en El Alto con un polémico penal convertido por Miguel Terceros y aprovechó la durísima derrota de los venezolanos por 6-3 ante Colombia en Maturín. De esta manera, Venezuela tendrá que seguir esperando para poder disputar un certamen mundialista por primera vez en su historia.

La decisión de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela Tras el final del partido, se esperaba que el Bocha Batista fuera a la conferencia a responder las preguntas de una prensa venezolana que estaba en llamas por desperdiciar una oportunidad única. Sin embargo, apenas se sentó en su lugar, el argentino, visiblemente afectado por el resultado, fue sincero y les comunicó que no iba a responder las preguntas. Ante esto, la prensa venezolana y los hinchas destrozaron al entrenador al escuchar la llamativa decisión que había tomado tras la eliminación de la Vinotinto.

Es por ello que en los 84 segundos de monólogo, expresó su sentimiento y le pidió perdón al pueblo venezolano: "Es un momento muy duro, difícil en lo personal en el plano futbolístico. Lo intentábamos, estábamos atrás de un sueño que no pudo ser. Simplemente, en estos momentos, es difícil. Ahora tenemos que hacer mucho análisis para hacer más tranquilos los días venideros. Le quiero pedir disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Agradezco al grupo que lo intentó hasta la última fecha, comenzó.