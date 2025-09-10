Con presencia mendocina, se pone en marcha el sueño mundialista de la Selección argentina de Voley

La Selección argentina de Vóley disputará el Mundial de Filipinas, que arranca este viernes. Los detalles del campeonato y la agenda del equipo de Méndez.

El plantel argentino ya está en Filipinas.

Este viernes 12 de septiembre comienza un nuevo sueño mundialista para la Argentina. Es que en poco más de 48 horas se pondrá en marcha el Mundial de Filipinas 2025, con el Seleccionado nacional de Marcelo Méndez como protagonista y con la presencia, nuevamente, del mendocino Agustín Loser como uno de los jugadores fundamentales del equipo.

La competencia, que arranca el viernes y finaliza el domingo 28 de septiembre, será la primera con nuevo formato: participarán 32 equipos y se realizará cada dos años. El torneo tendrá ocho grupos de cuatro selecciones cada uno y los dos mejores avanzan directamente a octavos de final. A partir de esa instancia, habrá partidos a eliminación directa hasta la final.

El Seleccionado argentino integra el Grupo C junto a Finlandia, Corea del Sur y Francia, bicampeón olímpico y uno de los principales favoritos al título en este certamen. Si termina entre los dos primeros y avanza a octavos de final, enfrentará a algún seleccionado de la Zona F, conformada por Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/1965384015453835290&partner=&hide_thread=false Se viene el Mundial: ¡Agendá el calendario de la Selección a tan sólo 4 días del debut en Filipinas!



Transmite DirecTV Sports y VBTV pic.twitter.com/C71yvGwejv — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 9, 2025

El joven equipo argentino, que atraviesa una etapa de renovación del plantel tras años de resultados exitosos, como el bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tiene como máximos referentes a Luciano De Cecco, que con 37 años y seis mundiales encima será el capitán, y el alvearense Agustín Loser, uno de los más experimentados y talentosos, con sólo 27 años.