Argentina perdió con Chile en el Mundial de Streamers y dejó dudas en el aire

La caída de Argentina ante Chile deja una lección clara: en el Mundial de Streamers no hay margen para distracciones.

Argentina sufrió su primera derrota en el Mundial de Streamers y lo hizo frente a Chile, el rival de siempre en un clásico cargado de historia y emociones. El equipo venía de dos triunfos consecutivos y soñaba con mantener el invicto, pero un detalle en los shootouts iniciales cambió el rumbo y complicó el camino.

Tras un buen debut, Argentina perdió En el inicio del partido, el representante chileno no perdonó en su disparo decisivo. Del otro lado, Massi Pomponio, el goleador argentino, estuvo a centímetros de igualar, pero su tiro se estrelló en el travesaño. Esa jugada, tan mínima como dolorosa, inclinó la balanza y dejó a la Selección en desventaja desde el arranque.

argentina

Con el marcador adverso, Argentina buscó el empate durante todo el encuentro. Hubo intentos, presión y algunas chances claras, pero la defensa rival se mantuvo firme y el tiempo jugó en contra. El 1-0 final dejó una mezcla de bronca e impotencia, típica de los partidos que se escapan por detalles.

La derrota, sin embargo, no borra lo hecho hasta ahora. El equipo suma seis puntos tras las victorias ante Inglaterra y Malasia en las primeras dos fechas. Esos resultados mantienen viva la ilusión de seguir avanzando en la fase de grupos y soñar con la clasificación a instancias decisivas del torneo.