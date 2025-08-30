Preocupación: un club de vóley de Guaymallén con más de 350 socios podría perder su polideportivo

Un club de vóley del departamento de Guaymallén está a punto de perder su polideportivo y quedarse sin nada. Cuál es la situación.

Este sábado a las 17, un grupo de madres de chicos y chicas que juegan al vóley en Mendoza luchará porque sus hijos puedan continuar desarrollando la actividad como hasta ahora. Están a punto de perder el espacio físico y no quieren darse por vencido.

Se trata de las mamás de los jugadores y jugadoras del club San Martín de Porres, de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, un club dedicado exclusivamente a la práctica de esta disciplina.

Se trata de una institución que con sus equipos, en mayores y mejores, en varones y mujeres, integra competencias provinciales, participando del torneo de la Federación Mendocina de Vóley, e incluso compitiendo además en torneos nacionales y en la Liga Argentina de Voley.

¿Cuál es la situación? El inmueble donde desarrollan las actividades es propiedad de la Congregación de Hermanas del Colegio Santa Rosa de Lima. Según contaron las mamás, "nos pidieron el desalojo y la finalización del alquiler dejando a más de 350 socios jugadores y niños sin lugar donde practicar el deporte que tanto aman".

Al mismo tiempo, contaron que "este sábado a las 17 se realizará una asamblea para comunicar a toda la población de Rodeo de la Cruz y a sus familias de jugadores socios la situación del club".