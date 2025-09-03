Con Santino Andino entre sus figuras, la Selección argentina Sub 20 se entrena de cara al Mundial de Chile

Con Santino Andino e Ignacio Perruzzi, la Selección argentina Sub 20 se prepara para afrontar el Mundial de Chile que comenzará el 27 de septiembre.

Santino Andino, figura de Godoy Cruz, se entrena con la Selección Sub 20 en el predio de la AFA en Ezeiza.

La Selección argentina Sub 20 se prepara para afrontar el Mundial de Chile que comenzará el 27 de septiembre. El equipo conducido por Diego Placente se prepara en el predio de Ezeiza y cuenta con dos mendocinos: Santino Andino e Ignacio Perruzzi.

El equipo de Placente continúa con los entrenamientos preparativos para afrontar la Copa del Mundo juvenil en el predio Lionel Andrés Messi, los cuales comenzaron el martes con tareas regenerativas en el gimnasio, trabajos específicos para los arqueros y un poco de fútbol en espacios reducidos. Asimismo, este miércoles a las 16 habrá una nueva jornada.

En tanto, el resto de la semana continuará con una nuevas prácticas el jueves y el viernes, también por la tarde, mientras que el sábado desde las 11 será el momento del ensayo de fútbol, jornada clave para tratar de ganarse un lugar en el equipo. Allí, será la oportunidad tanto para Santino Andino, figura del Tomba, como para Ignacio Perruzzi, jugador de San Lorenzo de Almagro, de mostrarse y convencer al entrenador.

Andino Selección

Santino Andino llega de una polémica expulsión ante Platense En la última jornada del Torneo Clausura, Andino fue expulsado por Nicolás Lamolina luego de que el árbitro no le cobrara una presunta falta fuera del área. La reacción de la joven promesa, al parecer, incluyó un insulto en el reclamo, por lo que no habría discusión respecto de la medida. Sin embargo, sobre la decisión del juez hubo un mar de especulaciones, dado que el Tomba pierde a su jugador estrella para el partido frente a Barracas Central de la próxima fecha.