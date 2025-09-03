Con Santino Andino entre sus figuras, la Selección argentina Sub 20 se entrena de cara al Mundial de Chile
La Selección argentina Sub 20 se prepara para afrontar el Mundial de Chile que comenzará el 27 de septiembre. El equipo conducido por Diego Placente se prepara en el predio de Ezeiza y cuenta con dos mendocinos: Santino Andino e Ignacio Perruzzi.
El equipo de Placente continúa con los entrenamientos preparativos para afrontar la Copa del Mundo juvenil en el predio Lionel Andrés Messi, los cuales comenzaron el martes con tareas regenerativas en el gimnasio, trabajos específicos para los arqueros y un poco de fútbol en espacios reducidos. Asimismo, este miércoles a las 16 habrá una nueva jornada.
En tanto, el resto de la semana continuará con una nuevas prácticas el jueves y el viernes, también por la tarde, mientras que el sábado desde las 11 será el momento del ensayo de fútbol, jornada clave para tratar de ganarse un lugar en el equipo. Allí, será la oportunidad tanto para Santino Andino, figura del Tomba, como para Ignacio Perruzzi, jugador de San Lorenzo de Almagro, de mostrarse y convencer al entrenador.
Santino Andino llega de una polémica expulsión ante Platense
En la última jornada del Torneo Clausura, Andino fue expulsado por Nicolás Lamolina luego de que el árbitro no le cobrara una presunta falta fuera del área. La reacción de la joven promesa, al parecer, incluyó un insulto en el reclamo, por lo que no habría discusión respecto de la medida. Sin embargo, sobre la decisión del juez hubo un mar de especulaciones, dado que el Tomba pierde a su jugador estrella para el partido frente a Barracas Central de la próxima fecha.
Por otra parte, cabe recordar que el CIES Football Observatory, reconocido organismo de investigación y educación del deporte ubicado en Suiza, incluyó al mendocino en el puesto 34 en un ránking con los 200 juveniles más prometedores del fútbol mundial
La Selección argentina Sub 20 integrará el grupo B del torneo junto con Italia, Australia y Cuba, en tanto que su debut será el domingo 28 de septiembre frente al equipo centroamericano. En la segunda fecha se verá las caras ante Australia y, finalmente, llegará el esperado duelo contra Italia. Este es el calendario completo de la primera fase:
Sábado 27 de septiembre
- 18:00 Japón - Egipto
- 18:00 República de Corea - Ucrania
- 21:00 Chile - Nueva Zelanda
- 21:00 Paraguay - Panamá
Domingo 28 de septiembre
- 18:00 Marruecos - España
- 18:00 Italia - Australia
- 21:00 Brasil - México
- 21:00 Cuba - Argentina
Lunes 29 de septiembre
- 18:00 Francia - Sudáfrica
- 18:00 Noruega - Nigeria
- 21:00 Estados Unidos - Nueva Caledonia
- 21:00 Colombia - Arabia Saudí
Martes 30 de septiembre
- 18:00 Egipto - Nueva Zelanda
- 18:00 Panamá - Ucrania
- 21:00 Chile - Japón
- 21:00 República de Corea - Paraguay
Miércoles 1 de octubre
- 18:00 España - México
- 18:00 Italia - Cuba
- 21:00 Brasil - Marruecos
- 21:00 Argentina - Australia
Jueves 2 de octubre
- 18:00 Estados Unidos - Francia
- 18:00 Colombia - Noruega
- 21:00 Sudáfrica - Nueva Caledonia
- 21:00 Nigeria - Arabia Saudí
Viernes 3 de octubre
- 18:00 Ucrania - Paraguay
- 18:00 Panamá - República de Corea
- 21:00 Egipto - Chile
- 21:00 Nueva Zelanda - Japón
Sábado 4 de octubre
- 18:00 España - Brasil
- 18:00 México - Marruecos
- 21:00 Australia - Cuba
- 21:00 Argentina - Italia
Domingo 5 de octubre
- 18:00 Sudáfrica - Estados Unidos
- 18:00 Nueva Caledonia - Francia
- 21:00 Arabia Saudí - Noruega
- 21:00 Nigeria - Colombia