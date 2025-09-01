La sincera confesión de Walter Ribonetto tras lograr su primer triunfo como DT de Godoy Cruz: "Esto te da..."

Con esta victoria, el Tomba llegó a 6 puntos en la Zona B, salió del último lugar y tomó aire en la lucha por la permanencia: ahora suma 23 unidades en la Tabla Anual, seis más que San Martín de San Juan. Platense , en tanto, quedó décimo con seis puntos.

“Era el camino, nosotros tuvimos cuatro partidos en 15 días contra rivales muy duros como Atlético Mineiro, River y Vélez. Desde el juego no fuimos inferiores, pero los resultados no se daban. Hoy se dio y este grupo humano se lo merece”, destacó Ribonetto en conferencia de prensa.

El equipo mendocino jugó gran parte del partido en inferioridad numérica, ya que a los 33 minutos del primer tiempo Santino Andino vio la roja por doble amarilla. El DT se refirió al juvenil: “Es un joven, se puede equivocar, lo hablé con él y pidió disculpas. Tiene una carrera enorme por delante y son detalles que debe corregir”.

Platense Godoy Cruz Santino Andino vio la roja por protestar frente al vigente campeón del fútbol argentino y dejó al Tomba con diez a los 30'. Fotobaires

Respecto a lo que viene, Ribonetto valoró que tendrá semanas largas para trabajar: “Esto te da un alivio, una posibilidad de entrenar. Entrenamos a todos por igual y están en condiciones de ser titulares o alternativas. Lo importante es levantar las individualidades para que lo colectivo también crezca”.

El próximo compromiso de Godoy Cruz será ante el puntero de la Zona A, Barracas Central, el sábado 13 de septiembre a las 14:30, en un duelo clave para seguir escalando posiciones y consolidar la levantada.