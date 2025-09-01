Con diez jugadores, Godoy Cruz le ganó 3-1 a Platense y cortó una larga racha sin triunfos

Godoy Cruz venció este lunes como visitante por 3-1 a Platense , en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López.

Los goles para el Tomba los convirtieron Nicolás Fernández, a los 10 minutos del primer tiempo, y Daniel Barrea y Facundo Altamira, a los 23’ y 52’ del complemento respectivamente, mientras que Franco Baldassarra había anotado el tanto de la igualdad para el Calamar, a los 10’ de la segunda etapa.

A los 33 minutos de la etapa inicial, Santino Andino fue expulsado por Nicolás Lamolina y dejó a los visitantes con diez futbolistas en cancha.

En un momento del duelo donde Godoy Cruz estaba mejor que el rival, Nicolás Fernández convirtió un golazo para abrir el marcador y comenzar a encaminar la crucial victoria. El mediocampista de 27 años recibió la pelota cerca del círculo central, condujo hasta el borde del área y sacó un potente remate que rompió el arco de Andrés Desábato, guardameta del Calamar.

Sin embargo, el conjunto mendocino se quedó con un futbolista menos por la expulsión de Santino Andino, a los 33 minutos del primer tiempo, por reclamarle con supuestos insultos una infracción al árbitro Nicolás Lamolina. A pesar de la inferioridad numérica, los comandados por Walter Ribonetto lograron mantener la ventaja hasta el descanso.

La expulsión de Santino Andino en Godoy Cruz por protestar

En la segunda mitad, Oscar Salomón bajó de cabeza un centro desde la izquierda y Franco Baldassarra, por la misma vía, convirtió el tanto de la igualdad en una instancia del cotejo donde Platense merecía el empate.

Con menos de dos minutos en cancha -ingresó en lugar de Luca Martínez Dupuy a los 21’ del complemento-, Daniel Barrea volvió a adelantar a la visita con un preciso disparo de sobrepique para batir al arquero del cuadro marrón.

Por último, el cuadro local buscó desesperadamente el empate y mandó al guardavallas a rematar un córner. No obstante, de contragolpe y sin nadie en el arco, Facundo Altamira llevó la pelota hasta la línea del arco rival para sentenciar la victoria.

Con este resultado, el conjunto mendocino sumó tres puntos importantes para alejarse del fondo de la tabla anual y comenzar a acariciar la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. El cuadro azul alcanzó la vigésimo sexta posición con 23 puntos, a 6 de San Martín de San Juan, último clasificado del campeonato local.

Ahora, Platense se medirá ante Defensa y Justicia, el domingo 14 de septiembre desde las 20:00, mientras que los de Mendoza recibirán a Barracas Central, el sábado 13 del mismo mes a partir de las 14:30.

